عشایر فارس ۸۰ درصد زکات دام را پرداخت کردند/رشد چشمگیر مشارکت در سرچهان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مرتضی موصلی، دبیر شورای زکات و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس، در جشنواره زکات عشایری منطقه سرچهان با اشاره به اهمیت ترویج این فریضه الهی اظهار کرد: فراهم‌سازی و برگزاری همایش سالانه زکات یکی از بزرگ‌ترین توفیقات الهی و نشانه فضل و رحمت پروردگار به جمهوری اسلامی است.

او با بیان اینکه اهمیت والای فریضه زکات که بار‌ها در کنار نماز مورد تأکید قرار گرفته، ایجاب می‌کرد که پیش از این نیز بیش از گذشته به اقامه آن توجه شود، افزود: باید از کم‌کاری‌های احتمالی در این زمینه از درگاه خداوند طلب آمرزش کنند و در مسیر تقویت و احیای این فریضه الهی تلاش بیشتری داشته باشند.

موصلی ادامه داد: با همت عشایر استان فارس، به‌ویژه عشایر شهرستان سرچهان، این مراسم در راستای منویات امام قائد شهید (ره) برگزار شده و جلوه‌ای از مشارکت و مسئولیت‌پذیری جامعه عشایری در انجام واجبات دینی است.

دبیرشورای زکات و مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره) استان فارس در ادامه با قرائت پیام حضرت آیت‌الله دژکام، نماینده معزز ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، خطاب به عشایر استان گفت: ایشان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره زکات اعلام کردند در آینده نزدیک و در سفر به شهرستان سرچهان، از دست‌اندرکاران این مراسم تقدیر خواهد شد.

او همچنین با اشاره به میزان زکات جمع‌آوری‌شده در استان فارس اظهار داشت: با همت عشایر ولایتمدار فارس و همکاری اداره کل امور عشایر استان، مجموع زکات جمع‌آوری‌شده در سال گذشته به ۱۳۰ میلیارد تومان رسید که حدود ۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به زکات دام بوده است و از این میزان نیز ۸۰ درصد توسط عشایر استان پرداخت شده است.

موصلی با تأکید بر نقش مؤثر عشایر در امور خیرخواهانه افزود: عشایر شهرستان سرچهان در این زمینه پیشگام هستند، به‌گونه‌ای که میزان زکات پرداختی عشایر این شهرستان در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.

او ادامه داد: همچنین میزان زکات جمع‌آوری‌شده در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن رشد ۴۳ درصدی داشته که نشان‌دهنده گسترش فرهنگ زکات و افزایش مشارکت مردم در این فریضه الهی است.

دبیرشورای زکات و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس در پایان تأکید کرد: زکات جمع‌آوری‌شده در مرحله نخست برای رفع نیاز‌های اولویت‌دار خانواده‌های نیازمند هزینه می‌شود و در مراحل بعدی نیز در مسیر توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق عشایری و خدمات عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.