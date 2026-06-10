باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - داوود زارعیان معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران با اشاره به تغییر ساختار تعرفه‌گذاری تلفن ثابت از سال ۱۴۰۰ گفت: بر اساس مصوبه شورای رقابت، اپراتور‌ها موظف شدند هزینه تمام‌شده نگهداری هر خط تلفن ثابت را محاسبه و اعلام کنند تا همه مشترکان، متناسب با بهره‌مندی از این خدمت، هزینه نگهداری خطوط خود را پرداخت کنند.

وی افزود: هزینه نگهداری خطوط شامل هزینه‌های تعمیر و نگهداری شبکه، استهلاک تجهیزات، هزینه‌های برق، پرداخت به پیمانکاران و سایر هزینه‌های مرتبط با حفظ و پایداری خدمات تلفن ثابت است که پس از بررسی، به شورای رقابت اعلام شد و مبنای تعیین تعرفه قرار گرفت.

به گفته معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، از ابتدای خردادماه سال جاری، مشترکان هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت را مطابق مصوبات پرداخت می‌کنند، اما شرکت مخابرات برای حفظ رضایت مشترکان و افزایش جذابیت استفاده از تلفن ثابت، مشوق‌های جدیدی را در نظر گرفته است.

زارعیان تصریح کرد: در قبال پرداخت هزینه نگهداری خط، تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت اعم از شهری و بین‌شهری برای مشترکان خانگی رایگان شده است. پیش از این تنها بخشی از مکالمات، آن هم به‌صورت محدود، مشمول تخفیف بود، اما اکنون مشترکان می‌توانند بدون محدودیت زمانی از این امکان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه پیش از این هزینه هر دقیقه مکالمه درون‌شهری ۴۵ ریال و مکالمه بین‌شهری ۳۳۰ ریال بود، گفت: حذف این هزینه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تقویت ارتباطات خانوادگی و اجتماعی ایفا کند؛ به‌ویژه در کشوری که ارتباطات کلامی و گفت‌و‌گو‌های خانوادگی جایگاه پررنگی در فرهنگ آن دارد.

معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران همچنین در پاسخ به انتقاد‌ها درباره دریافت هزینه نگهداری خطوط اظهار کرد: اگر هزینه نگهداری دریافت نشود، نوعی بی‌عدالتی میان مشترکان ایجاد خواهد شد. برخی مشترکان تنها از خط تلفن برای دریافت اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند و هزینه‌ای بابت مکالمه نمی‌پردازند، در حالی که نگهداری این خطوط نیز برای اپراتور هزینه‌بر است.

زارعیان تأکید کرد: دریافت هزینه نگهداری باعث می‌شود همه افرادی که از زیرساخت تلفن ثابت بهره‌مند هستند، سهم خود را در تأمین هزینه‌های این شبکه پرداخت کنند و در مقابل، از مزایایی همچون مکالمات رایگان بهره‌مند شوند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از مشترکان از خدمات جدید رضایت داشته باشند و استفاده از تلفن ثابت بار دیگر رونق بگیرد.