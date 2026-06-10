معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران از اجرای مدل جدید تعرفه‌گذاری تلفن ثابت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - داوود زارعیان معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران با اشاره به تغییر ساختار تعرفه‌گذاری تلفن ثابت از سال ۱۴۰۰ گفت: بر اساس مصوبه شورای رقابت، اپراتور‌ها موظف شدند هزینه تمام‌شده نگهداری هر خط تلفن ثابت را محاسبه و اعلام کنند تا همه مشترکان، متناسب با بهره‌مندی از این خدمت، هزینه نگهداری خطوط خود را پرداخت کنند.

وی افزود: هزینه نگهداری خطوط شامل هزینه‌های تعمیر و نگهداری شبکه، استهلاک تجهیزات، هزینه‌های برق، پرداخت به پیمانکاران و سایر هزینه‌های مرتبط با حفظ و پایداری خدمات تلفن ثابت است که پس از بررسی، به شورای رقابت اعلام شد و مبنای تعیین تعرفه قرار گرفت.

به گفته معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، از ابتدای خردادماه سال جاری، مشترکان هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت را مطابق مصوبات پرداخت می‌کنند، اما شرکت مخابرات برای حفظ رضایت مشترکان و افزایش جذابیت استفاده از تلفن ثابت، مشوق‌های جدیدی را در نظر گرفته است.

زارعیان تصریح کرد: در قبال پرداخت هزینه نگهداری خط، تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت اعم از شهری و بین‌شهری برای مشترکان خانگی رایگان شده است. پیش از این تنها بخشی از مکالمات، آن هم به‌صورت محدود، مشمول تخفیف بود، اما اکنون مشترکان می‌توانند بدون محدودیت زمانی از این امکان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه پیش از این هزینه هر دقیقه مکالمه درون‌شهری ۴۵ ریال و مکالمه بین‌شهری ۳۳۰ ریال بود، گفت: حذف این هزینه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تقویت ارتباطات خانوادگی و اجتماعی ایفا کند؛ به‌ویژه در کشوری که ارتباطات کلامی و گفت‌و‌گو‌های خانوادگی جایگاه پررنگی در فرهنگ آن دارد.

معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران همچنین در پاسخ به انتقاد‌ها درباره دریافت هزینه نگهداری خطوط اظهار کرد: اگر هزینه نگهداری دریافت نشود، نوعی بی‌عدالتی میان مشترکان ایجاد خواهد شد. برخی مشترکان تنها از خط تلفن برای دریافت اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند و هزینه‌ای بابت مکالمه نمی‌پردازند، در حالی که نگهداری این خطوط نیز برای اپراتور هزینه‌بر است.

زارعیان تأکید کرد: دریافت هزینه نگهداری باعث می‌شود همه افرادی که از زیرساخت تلفن ثابت بهره‌مند هستند، سهم خود را در تأمین هزینه‌های این شبکه پرداخت کنند و در مقابل، از مزایایی همچون مکالمات رایگان بهره‌مند شوند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از مشترکان از خدمات جدید رضایت داشته باشند و استفاده از تلفن ثابت بار دیگر رونق بگیرد.

برچسب ها: مخابرات ، مکالمه ، تلفن ثابت
خبرهای مرتبط
امکان پرداخت بدهی تلفن ثابت در پنلADSL فراهم شد
راه اندازی مرکز کم ظرفیت تلفن ثابت در پلدختر
اختلال در شبکه تلفن ثابت برخی از خیابان‌های برازجان دشتستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۱
Iran (Islamic Republic of)
مصدق کرد
۲۳:۱۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چرا باید صاحب خطوط غیر فعال جریمه شوند ؟! واقعا این اجحاف هست در حق صاحب خط، آبونعمان زیاده،واقعا زیاده
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
شُکر نعمت، نعمتت افزون کند. کُفر نعمت از کَفت بیرون کند.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بهترین قسمتش اینه ک پول زور ازت میگیرن و سرت منت هم میذارن
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
احتمالا هزینه نگهداری رو رو طوری تعریف می کنند که هزینه چندین ساعت مکالمه رو پوشش میدن
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بیش از یک ماه است که سیزده هزار خط تلفن ثابت مرکز شهید نظری تهران بدلیل اختلاف شهرداری ومخابرات وکابل دزدی قطع و همه این مشترکان برای برقراری تماس وخدمات اینترنت هزینه گزاف تلفن همراه را می پردازند و هیچ کس هم دلش برای برطرف کردن این مشکل نمی سوزد حالا اینها به فکر مجانی کردن فلان و بهمانند.
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ممنون از اعلام شما.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
دلخوش نباشید به این مقدار
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اول جیب مردم را می زنید و خالی می کنید بعد منت رایگان کردن مکالمات می گذارید قطعا" اون هزینه هایی که بجای نرخ مکالمات می گیرید به مراتب بیشتر از دریافت نرخ مکالمه است این همه ظلم و جور به مردم در این شرایط گرانی و تورم نوبر است واقعا
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اگر تو دوست داری پول بدی خُب بده منتی نیست
Iran (Islamic Republic of)
یکی از کاربران
۲۰:۵۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بجای مکالمه،اینترنت ثابت رو رایگان کنید
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا
۲۰:۴۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خدا می‌دونه چه خواب آشفته ای پشت این رایگان بودن هست ، تا الان هر چی دیدیم خنجر از پشت به مردم بوده
به نام عدالت ارز ترجیحی را رها سازی کردن
به نام صرفه‌جویی برق را میخواهند آزاد کنند
به نام بهینه سازی دارن بنزین را گرون و غیر قابل دسترس میکنن
۲
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
دل بد مکن
زمان دریافت کارت آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی اعلام شد
مکالمات تلفن ثابت به ثابت رایگان شد؛ دریافت هزینه نگهداری خطوط از ابتدای خرداد
آیا می‌توان میزان نیترات هر میوه را از شکل آن تشخیص داد؟
نسخه وزیر بهداشت برای جبران قیمت دارو/ نامه به «قالیباف» درباره بودجه بیمه‌ها
فناوری‌های نقشه‌برداری مغز امکان تصویربرداری از فرآیندهای شناختی انسان را فراهم کرده‌اند
مرکز ملی فضای مجازی ادعای وزیر ارتباطات درباره مصوبه ۳۲ بندی را تکذیب کرد
رکوردشکنی اسپیس ایکس در استفاده مجدد از موشک با سی و پنجمین پرتاب و فرود 
تامین دارو‌های استراتژیک با اولویت تولید داخل + فیلم
اجرای ۱۹۰۰ پروژه پژوهشی در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز
آخرین اخبار
اجرای ۱۹۰۰ پروژه پژوهشی در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز
تامین دارو‌های استراتژیک با اولویت تولید داخل + فیلم
فناوری‌های نقشه‌برداری مغز امکان تصویربرداری از فرآیندهای شناختی انسان را فراهم کرده‌اند
مرکز ملی فضای مجازی ادعای وزیر ارتباطات درباره مصوبه ۳۲ بندی را تکذیب کرد
مکالمات تلفن ثابت به ثابت رایگان شد؛ دریافت هزینه نگهداری خطوط از ابتدای خرداد
زمان دریافت کارت آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی اعلام شد
رکوردشکنی اسپیس ایکس در استفاده مجدد از موشک با سی و پنجمین پرتاب و فرود 
نسخه وزیر بهداشت برای جبران قیمت دارو/ نامه به «قالیباف» درباره بودجه بیمه‌ها
آیا می‌توان میزان نیترات هر میوه را از شکل آن تشخیص داد؟
۸۵ قلم داروی ضروری در کمبود/ افزایش دارو‌های با موجودی زیر ۳ ماه
تصمیم چک برای ارسال اولین فضانورد خود به ایستگاه بین المللی فضایی
هشدار کارشناسان در مورد یک آسیب‌پذیری امنیتی حیاتی در شبکه‌های مجازی
تردید کارشناسان در مورد امکان فرود آرتمیس ۴ بر روی ماه در سال ۲۰۲۸
یک ادویه رایج که خلق و خو و کیفیت خواب زنان را بهبود می‌بخشد
آمادگی شیائومی برای عرضه یکی از بهترین گوشی‌های خود
لزوم بازنگری در نظام قیمت‌گذاری دارو
استعمال گاز خنده در بارداری باعث سقط جنین می‌شود
هشدار اساتید دانشگاه نسبت به کاهش درک دانشجویان به دلیل استفاده زیاد از هوش مصنوعی
کشف یک علت غیرمنتظره برای پوسیدگی دندان و بیماری لثه
امتحانات مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها حضوری است
سهمیه جنگ در کنکور ۱۴۰۵ قطعی شد