موشک «فلسطین-۲» نمادی از جهش فناورانه در توان موشکی یمن و نمایش ارادهای است که از دل محاصره و فشار برخاسته است. برد بلند، سرعت بسیار بالا و طراحی دوربرد آن، این موشک را به ابزاری مهم در معادلات بازدارندگی منطقهای تبدیل کرده است. «فلسطین-۲» بیش از آنکه تنها یک سلاح باشد، پیام سیاسی و نظامی روشنی دارد: اینکه حتی بازیگران تحت فشار نیز میتوانند با تکیه بر دانش، ابتکار و پایداری، توان اثرگذاری راهبردی پیدا کنند. نام این موشک نیز بار نمادین روشنی دارد و آن را به نشانهای از حمایت یمن از مسئله فلسطین تبدیل کرده است.
فلسطین-۲ یک موشک سوخت جامد دو مرحلهای بهحساب میآید که برای حملات دوربرد و سرعت بالا طراحی شده است. بهنظر میرسد این موشک بر اساس موشک هایپرسونیک فاتح-۱۱۰ ایران ساخته شده باشد. فلسطین-2 قادر است به سرعت ۱۶ ماخ دست یابد که آن را در زمره موشکهای مافوق صوت طبقهبندی میکند. این سرعت بالا به موشک اجازه میدهد تا سامانههای دفاع موشکی سنتی را دور بزند و آن را به سلاحی قدرتمند در برابر پدافند پیشرفته دشمن تبدیل کند.
منبع: همشهری آنلاین