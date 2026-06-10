باشگاه خبرنگاران جوان - الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به پیگیری مطالبات دانشآموزان درباره مثبت شدن تاثیر معدل پایه یازدهم بر کنکور ۱۴۰۵، گفت: رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع حساسیت نشان داد و در نهایت خواسته دانشآموزان به نتیجه رسید.
وی با اشاره به رویکرد دولت در توجه به مطالبات مردم اظهار کرد: دولت نماد شنیدن است؛ دولت میشنود، گوش میکند، دقت میکند، حساسیت نشان میدهد و اقدام میکند.
وی افزود: یکی از اتفاقات مثبتی که رخ داد، موضوع مثبت شدن تاثیر معدل پایه ۱۱ بر کنکور ۱۴۰۵ بود. دانشآموزان عزیز ما مرتب درگیر این موضوع بودند و میدانستند که این مسئله مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است. آنان اعتراض میکردند، پیام میدادند، صحبت میکردند و درخواست داشتند.
حضرتی ادامه داد: آقای رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع حساسیت نشان دادند و این تصمیم با دستور رئیس جمهور اتخاذ شد. در همین راستا لازم میدانم از طرف دانشآموزان عزیز از رئیسجمهور تشکر کنم که این مطالبه را شنید و به آن عمل کرد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت همچنین از آقای خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و اعضای نسل مشاوران نسل «زد» قدردانی کرد و گفت: مشاوران نسل «زد» ما در این زمینه بسیار فعال بودند، پیگیری کردند، نامه نوشتند، در روزنامهها مطلب نوشتند و موضوع را دنبال کردند. الحمدلله آن چیزی که دانشآموزان میخواستند، به نتیجه رسید.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت