این شهر بزرگ ١٠ میلیونی با وجود عزیمت‌های پرسروصدای رزمندگان و بسیجی‌ها به جبهه‌ها، حضور مردان یونیفورم پوشیده در خیابان‌ها و عکس شهدا در روزنامه‌ها و همچنین تصاویری از میادین نبرد که از تلویزیون پخش می‌شود، در نوعی بی‌خیالی به سرمی‌برد.

تهران به‌رغم سروصداهای متعدد شهر و نیز صدای رادیو که در تمام طول شب‌وروز روشن می‌ماند، آموخته است که مقاومت کند و به برنامه‌ریزی‌های خود ادامه دهد. موشک‌ها بر فراز آسمان شفاف تهران که قلل پربرف البرز آن را احاطه کرده است گاهی نیز قابل رؤیت هستند.

نگهبان هتل لاله تا چند روز پیش می‌گفت: «متأسفم بالاتر از طبقه دهم چیزی نداریم. حتی با شبی ٦۵٠٠ ریال (١٠٠ دلار) نیز اتاق‌های طبقات تحتانی با هجوم مردم مواجه است، زیرا طبقات فوقانی در معرض موشک است. دیگران نیز که امکانات رفاهی کمتری دارند، با پناه بردن به چندین پناهگاه که در برخی چهارراه‌های پایتخت ساخته شده است، به گونه‌ای خود را دربرابر حملات حفظ می‌کنند.»

منبع: همشهری آنلاین