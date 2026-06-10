در روز‌های جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق، موشک‌های این رژیم به آسمان تهران رسید و با اصابت به منازل مسکونی جان بسیاری از همشهریان ما را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری فرانسه آن روزها نوشت: «در مرکز تهران، هتل لاله (اینترکنتینانتال سابق) به طور ناگهانی از روز جمعه خالی شده و آن، نشانه این است که از آتش‌بس سه‌روزه که به سفر تورگوت اوزال، نخست‌وزیر ترکیه، به بغداد مربوط می‌شود، استقبال شده و خیال تهرانی‌ها که به دلیل محکم بودن دیوار هتل‌ها در مقایسه با خانه‌های سبک تهران به آنها پناه برده بودند، راحت شده است.

این شهر بزرگ ١٠ میلیونی با وجود عزیمت‌های پرسروصدای رزمندگان و بسیجی‌ها به جبهه‌ها، حضور مردان یونیفورم پوشیده در خیابان‌ها و عکس شهدا در روزنامه‌ها و همچنین تصاویری از میادین نبرد که از تلویزیون پخش می‌شود، در نوعی بی‌خیالی به سرمی‌برد.

تهران به‌رغم سروصداهای متعدد شهر و نیز صدای رادیو که در تمام طول شب‌وروز روشن می‌ماند، آموخته است که مقاومت کند و به برنامه‌ریزی‌های خود ادامه دهد. موشک‌ها بر فراز آسمان شفاف تهران که قلل پربرف البرز آن را احاطه کرده است گاهی نیز قابل رؤیت هستند.

نگهبان هتل لاله تا چند روز پیش می‌گفت: «متأسفم بالاتر از طبقه دهم چیزی نداریم. حتی با شبی ٦۵٠٠ ریال (١٠٠ دلار) نیز اتاق‌های طبقات تحتانی با هجوم مردم مواجه است، زیرا طبقات فوقانی در معرض موشک است. دیگران نیز که امکانات رفاهی کمتری دارند، با پناه بردن به چندین پناهگاه که در برخی چهارراه‌های پایتخت ساخته شده است، به گونه‌ای خود را دربرابر حملات حفظ می‌کنند.»

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: جنگ تحمیلی ، شهر تهران ، رژیم بعث
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
در مقابل گرانی و تورم ما کلاس اولم نیستیم
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