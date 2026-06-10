باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به صحبت‌های امروز عصر خود که مدعی شده بود «ایران در مذاکرات تعلل می‌کند و بهای آن را خواهد پرداخت» گفت که منظور او آن بوده که به ایران حمله خواهد کرد.

ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ما امروز دوباره علیه آنها حمله سختی انجام خواهیم داد».

رئیس جمهور آمریکا در عین حال از ایران خواست که با ایالات متحده توافقی را امضا کند. او گفت: «خواهیم دید چه می‌شود. ما واقعاً به توافق نزدیک بودیم، اما آنها مدام ما را به بازی می‌گیرند، مدام ما را احمق جلوه می‌دهند.»

وی در ادامه مجددا خواستار امضای توافق شد و گفت: «تنها کاری که ایران باید انجام دهد این است که امضای سند توافق را آغاز کند؛ این توافق به طور کامل مذاکره شده است. فکر می‌کنم ایران می‌خواهد توافق کند، اما خواهیم دید که آیا این اتفاق می‌افتد یا خیر».

اظهارات ترامپ، رویکرد سهل‌انگارانه وی در قبال جنگ را برجسته کرد. او روز دوشنبه گفته بود که می‌توان ظرف چند روز به توافقی برای پایان دادن به جنگ دست یافت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که الجزیره ساعاتی پیش به نقل از دو مقام قطری که نام آنها فاش نشده، گزارش داد که هیئتی از قطر برای «نهایی کردن» توافق به تهران سفر کرده است.

این مقامات گفتند که انتظار می‌رود هیئت قطری با مقامات ارشد ایران دیدار کنند تا «درباره وضعیت منطقه صحبت کرده و شکاف‌های باقی‌مانده را برطرف کنند».

در همین حال، «تری یینگست» خبرنگار فاکس نیوز گفت که امروز صبح به وقت محلی، تلفنی با ترامپ صحبت کرده و او گفته است که به صدور دستور حمله علیه نیروگاه‌ها و پل‌های ایران «نزدیک» شده است.

منبع: الجزیره