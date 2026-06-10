ترامپ می‌گوید قصد دارد اواخر امروز مجددا به ایران حمله کند و در عین حال خواستار توافق شد!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به صحبت‌های امروز عصر خود که مدعی شده بود «ایران در مذاکرات تعلل می‌کند و بهای آن را خواهد پرداخت» گفت که منظور او آن بوده که به ایران حمله خواهد کرد. 

ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ما امروز دوباره علیه آنها حمله سختی انجام خواهیم داد». 

رئیس جمهور آمریکا در عین حال از ایران خواست که با ایالات متحده توافقی را امضا کند. او گفت: «خواهیم دید چه می‌شود. ما واقعاً به توافق نزدیک بودیم، اما آنها مدام ما را به بازی می‌گیرند، مدام ما را احمق جلوه می‌دهند.»

وی در ادامه مجددا خواستار امضای توافق شد و گفت: «تنها کاری که ایران باید انجام دهد این است که امضای سند توافق را آغاز کند؛ این توافق به طور کامل مذاکره شده است. فکر می‌کنم ایران می‌خواهد توافق کند، اما خواهیم دید که آیا این اتفاق می‌افتد یا خیر». 

اظهارات ترامپ، رویکرد سهل‌انگارانه وی در قبال جنگ را برجسته کرد. او روز دوشنبه گفته بود که می‌توان ظرف چند روز به توافقی برای پایان دادن به جنگ دست یافت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که الجزیره ساعاتی پیش به نقل از دو مقام قطری که نام آنها فاش نشده، گزارش داد که هیئتی از قطر برای «نهایی کردن» توافق به تهران سفر کرده است.

این مقامات گفتند که انتظار می‌رود هیئت قطری با مقامات ارشد ایران دیدار کنند تا «درباره وضعیت منطقه صحبت کرده و شکاف‌های باقی‌مانده را برطرف کنند». 

در همین حال، «تری یینگست» خبرنگار فاکس نیوز گفت که امروز صبح به وقت محلی، تلفنی با ترامپ صحبت کرده و او گفته است که به صدور دستور حمله علیه نیروگاه‌ها و پل‌های ایران «نزدیک» شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، توافق صلح
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ احمق. ایران با احمق ها گفتگو نمی کند چه برسد به مذاکره.
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خبر فوری ترامپ در تیمارستان بستری شد و تا چند روزه دیگر میمیرد
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
پاسخ خون؛ خون است. زدن مقر، ساختمان و پایگاه جواب خون نیست...
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ایران باید هراقدام نظامی امریکارا با ده روز مذاکره بعقب بی اندازد دیروز که به بندر عباس وقشم حمله کرده بود اولا باید آب شیرین منهای یکی از کشورکهارا هدف قرار می دادیم بعد ده روز مذاکرات بعقب می انداختیم آنموقع کم کم آدم میشد امروز بزند فردا عراقچی سرمیز مذاکرحاضر باشد درست نیست
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
هشدار نهایی رو بدید
بگید زیرساخت ها رو بزنید، ما هم اسرائیل رو نابود میکنیم
چون اونا بودن که این جنگ رو شروع کردند
و بگید امان نخواهیم داد تا اینکه یکی از پا دربیاد
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ از هر کجا کم میاره میاد سراغ جنایت علیه مردم ایران
تو هم دورانی داری و دیر یا زود به تاریخ خواهی پیوست
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
با این دشمنان خبیث هیچ زبانی جز زبان زور کارگر نخواهد بود
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
آخرش هم به نیروگاه و پل حمله میکنه نه از سر قدرت اون از سر وادادگی مسئولان ما
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ب طرف احمقش نگاه میکنه اینو میگه دیگه
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
احمق فرض نکردیم !!!
احمق هستی ...
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۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
داداش این جنسش خوبه
منظور از توافق یعنی تسلیم از نظر ترامپ
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
دروغه
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
این با این کارش میخواهد خودش خوب جلوه بدهد و توپ داخل زمین ایران جان بیندازد
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام
دوستان بهترین دفاع حمله است ترامپ داره تهدید میکنه وشلوغش میکنه بخاطر جام جهانی که ما تنش رو بالا نبریم واسراییل رو نزنیم چون محدودیت داره . وگر نه اون هی شل کن سفت کنش میکنه تا مردم ایران از نظر اقتصادی زیر فشار تخریب بشن . الان جنگ بین اسراییل و ایران به ضرر امریکا و به سود ماست چون تکلیف رو میتونه روشن کنه . الان چاه نفت بزنیم تحملشون تموم میشه .
۸
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
تمام آمریکایی های منطقه را قلع و قمع کنید
۷
۱۸
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۱۲
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