رئیس پنتاگون مدعی شد که اگر ایران آمریکا را بیشتر به چالش بکشد، «غیرعاقلانه» خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه مدعی شد که ایران پس از حملات شبانه در تلافی سرنگونی بالگرد آپاچی ایالات متحده، اگر آمریکا را بیشتر به چالش بکشد، "غیرعاقلانه" خواهد بود.

هگست در جریان بازدید از پایگاه آمریکایی در خلیج گوانتانامو در کوبا ادعا کرد: «در حال حاضر، این حملات دفاعی هستند تا از حفاظت از مردم خود اطمینان حاصل کنیم. باز هم عاقلانه نخواهد بود اگر ایران ما را بیشتر به چالش بکشد.»

او در ادامه ادعاهای تکراری خود گفت: «رئیس جمهور ترامپ به دنبال یک توافق است. اما نه فقط یک توافق، یک توافق بزرگ به نمایندگی از مردم آمریکا تا ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد.»

منبع: رویترز