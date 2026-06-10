مهدی طارمی از فضای «پرتنش» جام جهانی ۲۰۲۶ انتقاد کرد و بخشی از این شرایط را نتیجه رد ویزا‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران در مصاحبه با ESPN اظهار داشت: اقدامات دولت آمریکا در رد برخی درخواست‌های ویزا و جلوگیری از ورود یک داور سومالیایی، به وجهه این کشور آسیب‌زده و باعث ایجاد «تنش زیادی» در فضای جام جهانی ۲۰۲۶ شده است.

حضور ایران در جام جهانی که از پنجشنبه به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا آغاز می‌شود، تحت‌تأثیر جنگ ایران و آمریکا قرار گرفته است.

تیم ملی ایران صبح یکشنبه از شهر آنتالیای ترکیه با پرواز اختصاصی وارد کمپ خود در شهر تیخوانای مکزیک شد.

ایران قرار بود کمپ اصلی خود را در شهر توسان ایالت آریزونا برپا کند، اما به پیشنهاد فیفا، محل استقرار خود را به تیخوانا در نزدیکی مرز آمریکا منتقل کرد.

باوجوداینکه تمامی بازیکنان و اعضای کاروان ایران توانستند وارد مکزیک شوند، ۱۴ نفر از مسئولان و اعضای کادر پشتیبانی موفق به دریافت ویزای آمریکا نشدند.

سه دیدار مرحله گروهی ایران نیز همگی در خاک آمریکا برگزار خواهد شد.

طارمی در گفت‌و‌گو با ESPN گفت: «در سه جام جهانی قبلی که حضور داشتم، همیشه وقتی وارد کشور میزبان می‌شدیم، حس صمیمیت و جهانی بودن فوتبال را احساس می‌کردیم. اما متأسفانه اکنون چنین حسی ندارم.»

وی افزود: «در حال حاضر تنش زیادی در این جام جهانی وجود دارد. این فضا را کاملاً احساس می‌کنید و بخشی از آن به اقداماتی مانند ردشدن ویزا‌ها برمی‌گردد. شاید این فقط احساس شخصی من باشد.»

ایران در دو مسابقه نخست خود در اینگلوود کالیفرنیا به مصاف نیوزیلند و بلژیک می‌رود و سپس در سیاتل برابر مصر قرار خواهد گرفت.

همچنین در صورت صعود هر دو تیم ایران و آمریکا به‌عنوان تیم دوم گروه‌های خود، احتمال رویارویی دو تیم در مرحله یک شانزدهم نهایی وجود دارد.

برچسب ها: مهدی طارمی ، جام جهانی فوتبال
خبرهای مرتبط
جام جهانی فوتبال نباید بهانه‌ای برای تبعیض و آزار نمایندگان ورزشی ملت‌ها شود
معرفی ستاره ایران در جام جهانی
این وسط بازی را تمام کنید آقای رئیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طارمی: سیاست‌ ویزایی آمریکا باعث تنش در جام جهانی است
سنسی به تاتنهام پیوست
استقلال در انتظار پاسخ ستاره‌ها؛ پیشنهاد تمدید روی میز بازیکنان
طرح تازه مدیران استقلال برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
پیاتزا: بازی فوق العاده مقابل برزیل خواهیم داشت
استقلالی‌ها در پرداخت مطالبات بازیکنان به بن‌بست خوردند
بررسی تیمی که این بار برای قهرمانی در جام جهانی فوتبال می‌آید + فیلم
تقوی: ما می‌توانیم/ برای مردم، دختران والیبالیست لامرد، و ایران می‌جنگیم
بیانیه جمعی از جامعه ووشو ایران در حمایت از فدراسیون ووشو
اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد!
آخرین اخبار
با وجود مسیری سخت، هدف و باور ما رسیدن به جام جهانی است
جشنواره گل مس شهربابک در رشت
طارمی: سیاست‌ ویزایی آمریکا باعث تنش در جام جهانی است
سنسی به تاتنهام پیوست
تقوی: ما می‌توانیم/ برای مردم، دختران والیبالیست لامرد، و ایران می‌جنگیم
بررسی تیمی که این بار برای قهرمانی در جام جهانی فوتبال می‌آید + فیلم
اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد!
استقلال در انتظار پاسخ ستاره‌ها؛ پیشنهاد تمدید روی میز بازیکنان
استقلالی‌ها در پرداخت مطالبات بازیکنان به بن‌بست خوردند
بیانیه جمعی از جامعه ووشو ایران در حمایت از فدراسیون ووشو
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفت
بسکتبال با ویلچر بانوان راهی بازی‌های پاراآسیای ناگویا می‌شود
طرح تازه مدیران استقلال برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
پیاتزا: بازی فوق العاده مقابل برزیل خواهیم داشت
دنیامالی: افزایش جامعه ورزشکاران، کلید طلایی توسعه قهرمانی در ایران است
پوست‌اندازی فوتسال بانوان با جوان‌گرایی؛ میانگین سنی تیم ملی به ۲۵ سال رسید
استقبال از داور سومالیایی که قربانی میزبان جام جهانی شد+ فیلم
بازگشت اولین بازیکن خارجی پرسپولیس به ایران
ستاره‌های کلیدی آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه AFC+ لینک رای گیری
MMA ایران در آستانه اولین حضور آسیایی؛ ۳ سهمیه در ناگویا ۲۰۲۶
برنامه کامل رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
گل گهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان شد
طرح جنجالی نهاد «ورزشکار جهانی» برای تقسیم عادلانه درآمد‌های المپیک
خبرنگاربرنامه صبح بخیر برزیل: از رفتار پلیس آمریکا زبانم بند آمد
تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان موفق به کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان شد
صدیقی:وزیر ورزش از روند موفقیت‌های ووشو ابزار رضایت کرد
تاریخچه دیدار تیم های والیبال ایران و برزیل/ کفه ترازو به سود میزبان
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی پارادوومیدانی
اطلاعیه فدراسیون فوتبال ازبکستان در مورد بازیکن استقلال
ایران در نخستین آزمون لیگ ملت‌ها به مصاف برزیل می‌رود