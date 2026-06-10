باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران در مصاحبه با ESPN اظهار داشت: اقدامات دولت آمریکا در رد برخی درخواستهای ویزا و جلوگیری از ورود یک داور سومالیایی، به وجهه این کشور آسیبزده و باعث ایجاد «تنش زیادی» در فضای جام جهانی ۲۰۲۶ شده است.
حضور ایران در جام جهانی که از پنجشنبه به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا آغاز میشود، تحتتأثیر جنگ ایران و آمریکا قرار گرفته است.
تیم ملی ایران صبح یکشنبه از شهر آنتالیای ترکیه با پرواز اختصاصی وارد کمپ خود در شهر تیخوانای مکزیک شد.
ایران قرار بود کمپ اصلی خود را در شهر توسان ایالت آریزونا برپا کند، اما به پیشنهاد فیفا، محل استقرار خود را به تیخوانا در نزدیکی مرز آمریکا منتقل کرد.
باوجوداینکه تمامی بازیکنان و اعضای کاروان ایران توانستند وارد مکزیک شوند، ۱۴ نفر از مسئولان و اعضای کادر پشتیبانی موفق به دریافت ویزای آمریکا نشدند.
سه دیدار مرحله گروهی ایران نیز همگی در خاک آمریکا برگزار خواهد شد.
طارمی در گفتوگو با ESPN گفت: «در سه جام جهانی قبلی که حضور داشتم، همیشه وقتی وارد کشور میزبان میشدیم، حس صمیمیت و جهانی بودن فوتبال را احساس میکردیم. اما متأسفانه اکنون چنین حسی ندارم.»
وی افزود: «در حال حاضر تنش زیادی در این جام جهانی وجود دارد. این فضا را کاملاً احساس میکنید و بخشی از آن به اقداماتی مانند ردشدن ویزاها برمیگردد. شاید این فقط احساس شخصی من باشد.»
ایران در دو مسابقه نخست خود در اینگلوود کالیفرنیا به مصاف نیوزیلند و بلژیک میرود و سپس در سیاتل برابر مصر قرار خواهد گرفت.
همچنین در صورت صعود هر دو تیم ایران و آمریکا بهعنوان تیم دوم گروههای خود، احتمال رویارویی دو تیم در مرحله یک شانزدهم نهایی وجود دارد.