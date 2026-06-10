باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حمیدرضا نامداری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اشاره به وظیفه اصلی این شرکت در تأمین پایدار آب گفت: با توجه به افزایش جمعیت و محدودیت منابع آبی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ برنامه‌های گسترده‌ای برای مدیریت منابع و کاهش هدررفت آب در استان اجرا شده است.

نامداری با حضور در سیمای البرز افزود: یکی از محورهای اصلی این برنامه‌ها، تجهیز چاه‌ها و وارد کردن منابع جدید به مدار بهره‌برداری بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۴ با وجود مشکلات در حوزه برق و انرژی، تلاش شده با مدیریت یکپارچه و همکاری بخش‌های مختلف، میزان هدررفت آب کاهش یابد.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف تلفات آب به مجری سیمای البرز گفت: هدررفت آب شامل تلفات ظاهری مانند انشعاب‌های غیرمجاز و خطای کنتورها در مبادی مصرف و همچنین تلفات ناشی از حوادث، نشت شبکه و مصرف تأسیسات است که برای کاهش آن اقدامات متعددی انجام شده است.

مدیرعامل آبفای البرز ادامه داد: در همین راستا حدود ۱۹۰۰ کیلومتر از شبکه آب استان مورد نشت‌یابی قرار گرفت و حدود ۷۰۰ لیتر بر ثانیه آب بازیابی شد. همچنین با پایش ۵۰ هزار انشعاب، از بسیاری از نشت‌ها و هدررفت‌ها جلوگیری شد که در مجموع حدود ۳۰۰ لیتر بر ثانیه صرفه‌جویی و ذخیره منابع آبی را به همراه داشت.

نامداری با اشاره به برخی نقاط دارای تلفات بالا گفت: در شهرهای چهارباغ و مهستان بیشترین میزان تلفات انشعاب‌ها مشاهده شد که برای کنترل و کاهش آن برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای در حال اجرا است.

وی فرهنگ‌سازی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت مصرف آب دانست و افزود: برنامه‌های آموزشی متعددی در مدارس ابتدایی برگزار شده و دانش‌آموزان از تأسیسات آب بازدید کرده‌اند. همچنین از طریق تبلیغات شهری، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و کانال‌های ارتباطی، آموزش‌های لازم به شهروندان ارائه شده است.

مدیرعامل آبفای البرز همچنین در ادامه برنامه تحلیلی نگاه مردم گفت: در این مسیر از ظرفیت ائمه جماعات نیز برای آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم استفاده شده تا فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه تقویت شود.

نامداری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳۹ میلیون مترمکعب آب در استان مصرف شده است، اظهار کرد: با وجود افزایش جمعیت، مصرف آب در سال جاری به حدود ۲۳۳ میلیون مترمکعب رسیده که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه مصرف و اثرگذاری برنامه‌های مدیریت مصرف است.

وی در پایان با اشاره به فشار جمعیتی بر منابع آب استان به مجری سیمای البرز گفت: اکوسیستم استان البرز برای حدود یک میلیون نفر برنامه‌ریزی شده بود، در حالی که اکنون بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این استان ساکن هستند. با این حال با نگاه ویژه استاندار، مدیریت بارگذاری جمعیت در ساخت‌وسازهای جدید و همچنین محدودیت‌هایی مانند جلوگیری از احداث استخر در ساختمان‌های شهری در حال پیگیری است. همچنین تلاش می‌شود با همکاری رسانه‌ها، به‌ویژه صدا و سیما، فرهنگ مصرف بهینه آب بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.