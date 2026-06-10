مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی استان‌های تهران، البرز و مازندران خبر داد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی استان‌های تهران، البرز و مازندران خبر داد و گفت: تردد از محور چالوس در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و برخی محورهای پرتردد کشور با بار ترافیکی سنگین مواجه هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران–کرج–قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد، آزادراه تهران–ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا رضی‌آباد، آزادراه قم–تهران حدفاصل قیصرآباد تا عوارضی تهران، محور تهران–شهریار در برخی مقاطع و همچنین بزرگراه تهران–ورامین در محدوده قلعه‌نو سنگین است.

وی افزود: در محورهای شمالی کشور نیز تردد از محور چالوس در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه، آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال در محدوده تونل شماره ۱۸، محور هراز در محدوده سه‌راهی چلاو و آزادراه قزوین–رشت در محدوده رودبار سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم تهران–بومهن در محدوده‌های تقاطع اتوبان شهید بابایی و پیچ‌های جاجرود و در هر دو مسیر رفت و برگشت محدوده شهر بومهن خبر داد.

وی گفت: در آزادراه تهران–پردیس نیز از ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محدوده عوارضی پردیس، بار ترافیکی سنگین مشاهده می‌شود.

محرابی‌نیا خاطرنشان کرد: تردد در محور فیروزکوه در هر دو مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب، آزادراه رشت–قزوین و آزادراه پردیس–تهران روان است.

وی با اشاره به وضعیت جوی راه‌های کشور تصریح کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور پاتاوه–دهدشت نیز در حال حاضر مسدود و تردد در آن امکان‌پذیر نیست.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
تعدادی از فرودگاه‌های کشور عملیاتی شدند
رعایت استانداردهای ایمنی خط قرمز بنادر است
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
۲۲۸۰ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرد
وزش باد شدید در نواحی شمال و شرق کشور طی ۵ روز آینده
سامانه جامع متمرکز ارزی رونمایی شد
افتتاح حدود ۱۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا دو ماه آینده
آخرین اخبار
وزش باد شدید در نواحی شمال و شرق کشور طی ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران و شمال کشور/ تردد از چالوس به سمت جنوب ممنوع است
۱.۵ میلیارد دلار از واردات دارو و تجهیزات پزشکی در داخل تولید شد
افزایش ۳۶۱ درصدی استرداد مالیات فعالان اقتصادی
افتتاح حدود ۱۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا دو ماه آینده
انجام ۱۰ پرواز «هما» برای بازگشت حجاج در ۲۰ خرداد
۲۲۸۰ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شد
تحقق عدالت آموزشی بدون تکیه بر فناوری ممکن نیست/ ۱۲۰ هزار دانش آموز مناطق کم برخوردار تحت پوشش قرار گرفتند
جزئیات قرارداد جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه اعلام شد
آغاز رزمایش ملی پایش زنجیره کشاورزی/ شبکه نظارت بر آفت‌کش‌ها و قرنطینه متمرکز می‌شود
تقویت امنیت غذایی در کشور همزمان با برگزاری نمایشگاه/فرسایش خاک به ۲۰ تن در هکتار رسید
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دو ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد کرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خرداد ۱۴۰۵ واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۰ خرداد
برنامه‌ریزی برای ۱۲ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۵+ فیلم
برنامه ای برای افزایش قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نداریم
سامانه جامع متمرکز ارزی رونمایی شد
پیشرفت ۴۰ درصدی فیزیکی واحد‌های نهضت ملی مسکن / آورده متقاضیان به ۴۶ همت رسید
۱۶ همت تسهیلات در حوزه زراعت و باغبانی پرداخت شد
آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی/ ۴ درخواست فعال در نوبت صدور موافقت اصولی
تجارت خارجی متوقف نمی‌شود/ شناسایی و کار روی مسیرهای جایگزین
فرصت تازه برای تأمین برق پایدار صنایع/۳ هزار مگاوات برق آماده فروش در بازار برق
ترخیص ۱۱ هزار خودرو طی دو ماهه ابتدای امسال از گمرکات کشور
رونق بنادر کشور در گرو هوشمندسازی
رشد ۳۳ درصدی واردات از مجموعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشور‌های عضو اوراسیا داشتیم/ کریدور سبز برای محصولات کشاورزی در دستور کار است
رشد ۲۲ درصدی حجم تجارت با موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شد
کاهش ۸۰ درصدی معاملات مسکن در پایتخت
افزایش سهم مشترکان «خوش‌مصرف» در تهران/ برخورد با مشترکان بدمصرف در چارچوب قوانین صورت می‌گیرد