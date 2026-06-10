باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، از ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی استانهای تهران، البرز و مازندران خبر داد و گفت: تردد از محور چالوس در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع بوده و برخی محورهای پرتردد کشور با بار ترافیکی سنگین مواجه هستند.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران–کرج–قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد، آزادراه تهران–ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا رضیآباد، آزادراه قم–تهران حدفاصل قیصرآباد تا عوارضی تهران، محور تهران–شهریار در برخی مقاطع و همچنین بزرگراه تهران–ورامین در محدوده قلعهنو سنگین است.
وی افزود: در محورهای شمالی کشور نیز تردد از محور چالوس در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام شده است.
محرابینیا ادامه داد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاهبیشه، آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال در محدوده تونل شماره ۱۸، محور هراز در محدوده سهراهی چلاو و آزادراه قزوین–رشت در محدوده رودبار سنگین گزارش شده است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم تهران–بومهن در محدودههای تقاطع اتوبان شهید بابایی و پیچهای جاجرود و در هر دو مسیر رفت و برگشت محدوده شهر بومهن خبر داد.
وی گفت: در آزادراه تهران–پردیس نیز از ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محدوده عوارضی پردیس، بار ترافیکی سنگین مشاهده میشود.
محرابینیا خاطرنشان کرد: تردد در محور فیروزکوه در هر دو مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب، آزادراه رشت–قزوین و آزادراه پردیس–تهران روان است.
وی با اشاره به وضعیت جوی راههای کشور تصریح کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، محور پاتاوه–دهدشت نیز در حال حاضر مسدود و تردد در آن امکانپذیر نیست.