باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ بعد از ظهر امروز (چهارشنبه، ۲۰ خرداد) در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که در شهرک شهید محلاتی برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: این سؤال را بار‌ها فرماندهان ما هم در گفتار و هم در عمل پاسخ داده‌اند.

وی افزود: به فضل پروردگار، از آنجایی که قدرت بازدارنده و قدرت تهاجمی ما امروز یک قدرت کاملاً درون‌زا است، در هر شرایطی در حال قدرت‌افزایی هستیم؛ به‌ویژه اکنون که تجربیات بسیار ارزشمندی کسب کرده‌ایم و اقداماتی که اخیراً مشاهده می‌شود، این موضوع را به‌صورت عملی ثابت کرده است.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ تصریح کرد: نیرو‌های مسلح ما قدرتمندانه و با آمادگی تمام‌عیار برای واکنش سریع در برابر هر خطا و اشتباهی که دشمنان مرتکب شوند، آماده هستند.

حسن‌زاده با اشاره به سوابق ناکامی دشمنان در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران گفت: پیشنهاد ما به دشمنان این است که دچار اشتباه محاسباتی نشوند. آنها چندین بار تصمیم گرفتند قدرت جمهوری اسلامی ایران را در میدان آزمایش کنند و هر زمان که چنین تصمیمی گرفتند، با شکست‌های سنگین‌تر مواجه شدند و افتضاح جدیدی را برای خود رقم زدند.

وی ادامه داد: همه می‌دانند که امروز رزمندگان ما با آمادگی کامل در صحنه حضور دارند و انگشتانشان روی ماشه است.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ همچنین با اشاره به حمایت مردمی از نیرو‌های مسلح اظهار داشت: تبلور این پشتیبانی را در میدان مشاهده می‌کنیم. بیش از صد روز است که مردم ایستادگی کرده‌اند و انتظار ملت ایران این است که هر زمان لازم باشد، نیرو‌های مسلح و رزمندگان ما از ظرفیت‌های جدید و توانمندی‌های افزوده‌شده‌ای که در این مدت ایجاد شده است، استفاده کنند.