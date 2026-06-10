باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عقابیان، رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز، در نشست خبری نخبگانی با تأکید بر نقش تعیینکننده مغز در تمامی ابعاد زندگی انسان، گفت: امروز فناوریهای نوین تصویربرداری و ارزیابی شناختی این امکان را فراهم کردهاند که بسیاری از فرآیندهای ذهنی و رفتاری انسان، از تصمیمگیری و توجه گرفته تا هیجاناتی مانند شادی و غم، بهصورت علمی مورد بررسی و نقشهبرداری قرار گیرند.
وی با بیان اینکه هر رفتار، تفکر و انتخاب انسان منشأ مغزی دارد، افزود: همانطور که در بیماریهای جسمی با استفاده از روشهایی مانندامآرآی و سیتیاسکن منشأ اختلالات شناسایی میشود، در حوزه علوم شناختی نیز میتوان الگوهای عملکرد مغز را در افراد سالم و مبتلا به اختلالات مختلف مطالعه کرد و به درک دقیقتری از سازوکارهای ذهنی دست یافت.
رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با اشاره به کاربردهای گسترده این فناوریها اظهار داشت: ابزارهای نقشهبرداری مغز تنها به دستگاههای تصویربرداری محدود نمیشوند، بلکه طیفی از آزمونهای شناختی، بازیهای رایانهای و نرمافزارهای تحلیلی را نیز دربر میگیرند که میتوانند شیوه تفکر، تصمیمگیری و پردازش اطلاعات در افراد را ارزیابی کنند.
عقابیان ادامه داد: شناخت بهتر عملکرد مغز، علاوه بر کمک به تشخیص و درمان اختلالاتی مانند اعتیاد، افسردگی، وسواس و رفتارهای پرخطر، میتواند در ارتقای کیفیت زندگی، بهبود مهارتهای ارتباطی و افزایش اثربخشی در حوزههای آموزش، رسانه و تربیت نیز نقشآفرین باشد.
وی تصریح کرد: فرد موفق کسی است که بتواند هم مدیریت مناسبی بر فرآیندهای ذهنی خود داشته باشد و هم درک درستی از سازوکارهای شناختی مخاطبانش پیدا کند؛ چراکه بخش مهمی از تعاملات اجتماعی، فرآیندهای تربیتی و فعالیتهای رسانهای بر پایه تأثیرگذاری بر ذهن و مغز انسان شکل میگیرد.
رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در پایان تأکید کرد: هدف نهایی از توسعه این فناوریها، استفاده از دانش مغز برای ساختن زندگی سالمتر، آگاهانهتر و شادمانهتر است؛ مسیری که میتواند به ارتقای سلامت شناختی و افزایش کیفیت زیست فردی و اجتماعی منجر شود.