باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که تحریمهایی را علیه ۱۱ فرد و نهاد، از جمله چندین نهاد مستقر در چین و هنگ کنگ، به دلیل حمایت از آنچه تهیه سلاح توسط ایران خوانده، اعمال میکند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده در بیانیهای اعلام کرد که نه مورد از افراد و شرکتهای تحریمشده، افراد و شرکتهای مستقر در چین و هنگکنگ بودند که تهیه سلاح برای ارتش ایران را تسهیل میکردند و یک شرکت مستقر در هنگکنگ که در شبکه بانکی ایران فعالیت میکرد، در این فهرست قرار دارند.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که وزارت امور خارجه ایالات متحده همچنین دو شرکت و فرد مستقر در ایران و بلاروس را در ارتباط با فعالیتهای مرتبط با تسلیحات متعارف ایران تحریم کرده است.
منبع: رویترز