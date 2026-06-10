وزارت خزانه‌داری آمریکا چند فرد و نهاد ایرانی و چینی را به فهرست تحریم‌های خود علیه ایران افزود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه ۱۱ فرد و نهاد، از جمله چندین نهاد مستقر در چین و هنگ کنگ، به دلیل حمایت از آنچه تهیه سلاح توسط ایران خوانده، اعمال می‌کند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که نه مورد از افراد و شرکت‌های تحریم‌شده، افراد و شرکت‌های مستقر در چین و هنگ‌کنگ بودند که تهیه سلاح برای ارتش ایران را تسهیل می‌کردند و یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ که در شبکه بانکی ایران فعالیت می‌کرد، در این فهرست قرار دارند.

وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که وزارت امور خارجه ایالات متحده همچنین دو شرکت و فرد مستقر در ایران و بلاروس را در ارتباط با فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات متعارف ایران تحریم کرده است.
منبع: رویترز

برچسب ها: تحریم ایران ، خزانه‌داری آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
عاشقان مذاکره دریابید
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
نگران نباشید تحریم کاغذ پاره است تحریم اصلا نمندی
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
حشمت الملوک خورشیدی
۲۱:۱۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
خروج از آن پی تی
۱
۸
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