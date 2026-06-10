در پی حمله آمریکا به یک کشتی هندی در دریای عمان و مفقودی سه نفر از سرنشینان آن، دهلی نو یک دیپلمات آمریکایی را احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رویترز به نقل از دو منبع آگاه هندی گزارش داد که این کشور یک دیپلمات ارشد آمریکایی را در اعتراض به حمله مشکوک علیه یک نفتکش در سواحل عمان فراخوانده است.

این منابع گفتند که هند پیام «اعتراض شدید» خود را به جیسون میکس، معاون رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در هند ابلاغ کرده است.

ساعاتی پیش، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیرو‌های آمریکایی اواخر روز سه‌شنبه یک نفتکش را از کار انداختند. آمریکا مدعی شد حمله به این دلیل بوده که کشتی مذکور تلاش داشته نفت را از ایران منتقل کرده و محاصره دریایی را نقض کند.

در ادامه، هند حمله به کشتی تجاری خود در سواحل عمان را محکوم کرد و اعلام کرد که سه نفر از سرنشینان آن مفقود شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کشتی تجاری ، دریای عمان ، هند و آمریکا
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