باشگاه خبرنگاران جوان - سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک انبار فرش در محدوده میدان قیام خبر داد.

ملکی اعلام کرد: ستون دود سیاه‌رنگی که در جنوب تهران مشاهده می‌شود، مربوط به آتش‌سوزی یک انبار در محدوده میدان قیام است.

وی افزود: این حادثه در خیابان ری و در یک انبار کالا رخ داده و نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله پس از دریافت گزارش، به محل اعزام شده‌اند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: عملیات اطفای حریق توسط نیروهای آتش‌نشانی در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.