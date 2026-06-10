مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:در پنج روز آینده در شمال، شمال شرق، شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:  فردا در استان‌های واقع در سواحل جنوبی خزر، همچنین مناطقی از شمال غرب کشور، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرد.

 وی افزود: فردا (پنجشنبه) در اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان‌های غربی و شرقی، استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات رگبار و رعد وبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش پیش بینی می شود.

او بیان کرد: جمعه و شنبه در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و خراسان شمالی و یکشنبه در شمال غرب کشور در برخی ساعات به ویژه در بعد از ظهر بارش پیش بینی می شود.

او گفت:در پنج روز آینده در شمال، شمال شرق، شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.

وی افزود:در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

او بیان کرد: امشب  آسمان تهران کمی ابری، همراه با وزش باد در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد است. 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
از دست باد و خاک خسته شدم
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