باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: فردا در استان‌های واقع در سواحل جنوبی خزر، همچنین مناطقی از شمال غرب کشور، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرد.

وی افزود: فردا (پنجشنبه) در اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان‌های غربی و شرقی، استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات رگبار و رعد وبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش پیش بینی می شود.

او بیان کرد: جمعه و شنبه در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و خراسان شمالی و یکشنبه در شمال غرب کشور در برخی ساعات به ویژه در بعد از ظهر بارش پیش بینی می شود.

او گفت:در پنج روز آینده در شمال، شمال شرق، شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.

وی افزود:در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

او بیان کرد: امشب آسمان تهران کمی ابری، همراه با وزش باد در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد است.