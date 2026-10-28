مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مهر ۱۴۰۵ را ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه را ۷۶.۸ درصد اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی فدائی، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران جزئیات شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم مهرماه ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

به گفته فدائی، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور در مهرماه به عدد ۷۶۱.۸ رسید و نرخ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌ترتیب ۴.۴، ۸۸.۷ و ۷۶.۸ درصد ثبت شد.

کاهش ۱.۱ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه

معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران با اشاره به تغییرات تورم نسبت به ماه قبل گفت: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهرماه رسیده و ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

وی تأکید کرد که کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته کمتر شده است.

آموزش در صدر تورم ماهانه گروه‌های اصلی

فدائی با تشریح تغییرات قیمت‌ها در گروه‌های عمده کالا‌ها و خدمات اظهار کرد: در مهرماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۴ درصد و تورم گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات ۵.۸ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، گروه آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹.۸ درصد، بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه را در میان گروه‌های اصلی ثبت کرده‌اند.

همچنین در بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه، دخانیات با ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۱۲۸.۹ درصد و حمل‌ونقل با ۱۲۸ درصد، از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مهر سال گذشته تجربه کرده‌اند.

تورم روستایی بالاتر از مناطق شهری

معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران درباره تفاوت نرخ تورم در مناطق شهری و روستایی گفت: در مهرماه، تورم ماهانه خانوار‌های شهری ۴.۳ درصد و خانوار‌های روستایی ۴.۶ درصد بوده است.

به گفته وی، تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق شهری ۸۵.۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۷ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری به ۷۴.۱ درصد و خانوار‌های روستایی به ۹۲.۳ درصد رسیده است.

بر این اساس، هر سه شاخص تورم در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. تفاوت در ترکیب هزینه‌های مصرفی و سهم گروه‌های مختلف کالا‌ها و خدمات در سبد هزینه خانوار، از جمله عواملی است که می‌تواند بر تفاوت نرخ تورم در مناطق مختلف تأثیر بگذارد.

ضرورت بررسی هم‌زمان شاخص‌های تورم

فدائی با تأکید بر ضرورت بررسی هم‌زمان شاخص‌های مختلف تورم بیان کرد: تورم ماهانه، تغییر سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه امکان مقایسه با ماه مشابه سال گذشته را فراهم می‌کند و تورم سالانه، تغییرات میانگین سطح عمومی قیمت‌ها را در یک دوره دوازده‌ماهه منعکس می‌کند.

وی افزود: گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار ایران با ارائه اطلاعات تفصیلی درباره روند تغییرات قیمت‌ها، امکان بررسی دقیق‌تر تحولات اقتصادی و شناخت بهتر وضعیت هزینه‌های خانوار را فراهم می‌کند؛ ازاین‌رو، مقایسه شاخص‌ها در دوره‌های زمانی مختلف و تحلیل هم‌زمان ابعاد گوناگون تورم برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت قیمت‌ها ضروری است.

 
منبع: مرکز آمار
برچسب ها: مرکز آمار ، تورم
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