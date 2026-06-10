رئیس بهزیستی سلماس گفت: در راستای تحقق اهداف حمایتی تحویل محموله معیشتی هلال احمر به اداره بهزیستی جهت توزیع میان مددجویان صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مریم سلماسی رئیس بهزیستی سلماس گفت: در راستای تحقق اهداف حمایتی و با هدف تقویت معیشت خانوارهای تحت پوشش، تعاملات سازنده میان اداره بهزیستی شهرستان سلماس و جمعیت هلال احمر این شهرستان منجر به تحویل بسته‌های حمایتی به بهزیستی جهت توزیع در میان مددجویان شد.

سلماسی ضمن قدردانی از همراهی جمعیت هلال احمر شهرستان گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، یکی از راهکارهای مؤثر در مدیریت بهتر نیازهای جامعه هدف است. در همین راستا، با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تعاملات مثبت با مجموعه هلال احمر، محموله‌ای از بسته‌های معیشتی جهت توزیع میان مددجویان نیازمند در اختیار بهزیستی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر، وظیفه‌ای مشترک میان نهادهای امدادی و حمایتی است، افزود: این بسته‌ها با اولویت‌بندی بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده در واحد مددکاری، در میان خانواده‌های تحت حمایت که در شرایط سخت معیشتی قرار دارند، توزیع می‌گردد.

رئیس بهزیستی سلماس در پایان ضمن اشاره به اهمیت ادامه این همکاری‌ها تصریح کرد: تداوم تعاملات با نهادهای خیریه و امدادی نظیر هلال احمر، بسترساز ارائه خدمات مطلوب‌تر و کاهش بخشی از دغدغه‌های اقتصادی مددجویان عزیز خواهد بود و امیدواریم این همکاری‌های بین‌بخشی الگویی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های محلی در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه هدف باشد.