سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان در نخستین تمرین گروه اول انتخابی این تیم، به تشریح اهداف بزرگ تیمش پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین تمرین نفرات گروه اول انتخابی تیم ملی فوتبال جوانان ایران با هدایت قاسم حداد‌ی‌فر از ساعت ۱۷:۳۰ امروز در زمین شماره ۳ مرکز ملی فوتبال با حضور ۳۲ بازیکن آغاز شد.

در ابتدای این تمرین سرمربی تیم ملی جوانان ضمن خوش‌آمدگویی به نفرات حاضر در اردو، گفت: با وجود اینکه مسیر سختی پیش روی ما قرار دارد، تنها یک هدف و یک باور داریم؛ رسیدن به جام جهانی. بازیکنان رده سنی جوانان باید از همین حالا ذهنیت حضور در بالاترین سطح فوتبال را در خود ایجاد کنند. حضور در جام جهانی اتفاقی نیست و هر بازیکنی که آرزوی رسیدن به آن را دارد، باید بداند که موفقیت تنها با تلاش مستمر، زندگی حرفه‌ای و پیشرفت فنی به دست می‌آید.

وی افزود: همه می‌دانیم که در شرایط آسانی قرار نداریم، اما فوتبال همواره به بازیکنانی فرصت می‌دهد که با پشتکار و تعهد مسیر موفقیت را دنبال کنند. در این راه، نظم و دیسیپلین از مهم‌ترین اصول کار ما خواهد بود. به عنوان کسی که حدود ۲۰ سال در بالاترین سطح فوتبال کشور حضور داشته‌ام، معتقدم نخستین ویژگی یک بازیکن موفق، حرفه‌ای بودن است؛ بنابراین نظم درون تیمی برای همه بازیکنان الزامی است.

سرمربی تیم ملی جوانان تاکید کرد: در کنار شما زندگی می‌کنم، شما را می‌بینم و رفتار اجتماعی و حرفه‌ای بازیکنان برایم اهمیت زیادی دارد. این موضوع در انتخاب نفرات تأثیرگذار خواهد بود. در این اردو به دنبال ایجاد فضای آزمون نیستیم. می‌خواهم بازیکنان با آرامش و سادگی فوتبال خود را ارائه داده و توانایی‌هایشان را نشان دهند. مسائل فنی را روز به روز بهتر خواهیم کرد و نسبت به آینده امیدوار هستیم. برای ساختن یک تیم موفق و یک جمع متحد، همه باید در کنار یکدیگر باشیم و به هم کمک کنیم.

پس از صحبت‌های مقدماتی حدادی‌فر بازیکنان به گرم کردن بدن‌های خود پرداخته و در ادامه در گروه‌های مختلف به پاسکاری در فواصل کوتاه مشغول شدند.

۵ دروازه‌بان حاضر در اردو هم تمرینات اختصاصی را پیگیری کردند.

در ادامه فوتبال درون تیمی در نیمی از زمین در دستور کار قرار گرفت.

 انگیزه بازیکنان برای نشان دادن توانایی‌های خود و جدیت حدادی‌فر و اعضای کادرفنی جزو نکات قابل توجه تمرین بود.

پایان بخش این تمرین ۷۰ دقیقه‌ای سرد کردن بدن‌ها بود.

برچسب ها: قاسم حدادی فر ، تیم ملی جوانان ایران ، فدراسیون فوتبال
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