بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - مرور و تحلیل سخنرانیها، مصاحبهها و اظهارات دونالد ترامپ از ۹ اسفند تا امروز، فهرست بلندبالایی از ادعاهای نادرست و بلوفهای رسانهای را آشکار کرده است. در این بررسی، موارد متعددی از اظهارات رئیسجمهور آمریکا شناسایی شده که با آمارهای رسمی، گزارشهای معتبر و واقعیتهای موجود همخوانی ندارند.
بخش قابل توجهی از این ادعاها به موضوعاتی همچون اقتصاد آمریکا، سیاست خارجی، مهاجرت، جنگهای منطقهای و عملکرد دولت اختصاص دارد؛ موضوعاتی که ترامپ بارها درباره آنها اظهاراتی مطرح کرده که از سوی نهادهای راستیآزمایی و رسانههای مستقل مورد تردید یا رد قرار گرفتهاند.