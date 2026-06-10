صد روز، بیش از صد دروغ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مرور و تحلیل سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و اظهارات دونالد ترامپ از ۹ اسفند تا امروز، فهرست بلندبالایی از ادعاهای نادرست و بلوف‌های رسانه‌ای را آشکار کرده است. در این بررسی، موارد متعددی از اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا شناسایی شده که با آمارهای رسمی، گزارش‌های معتبر و واقعیت‌های موجود همخوانی ندارند.

بخش قابل توجهی از این ادعاها به موضوعاتی همچون اقتصاد آمریکا، سیاست خارجی، مهاجرت، جنگ‌های منطقه‌ای و عملکرد دولت اختصاص دارد؛ موضوعاتی که ترامپ بارها درباره آن‌ها اظهاراتی مطرح کرده که از سوی نهادهای راستی‌آزمایی و رسانه‌های مستقل مورد تردید یا رد قرار گرفته‌اند.