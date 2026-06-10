در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، ضمن بررسی روند بازگشت حجاج، زمان احتمالی فراخوان ثبت‌نام حج ۱۴۰۶ و آغاز سفر‌های عمره مفرده ۱۴۰۵ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با حضور مسئولان حوزه حج و زیارت برگزار شد و آخرین وضعیت بازگشت زائران، برنامه‌ریزی حج آینده و عملیات عمره مفرده مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق عملیات حج، بهره‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته برای رفع چالش‌های پیش‌رو را ضروری دانست. وی همچنین بر آگاه‌سازی زائران درباره ضوابط حمل وسایل و محتواهای مجاز در چمدان‌ها تأکید کرد تا در مراحل تحویل بار در فرودگاه‌های کشور میزبان مشکلی ایجاد نشود.

در ادامه، رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اختلالات پروازی ناشی از شرایط منطقه‌ای اعلام کرد که تاکنون بیش از نیمی از ۳۰ هزار زائر ایرانی به کشور بازگشته‌اند و روند انتقال سایر حجاج از طریق فرودگاه جده به شش ایستگاه پروازی کشور ادامه دارد.

علیرضا رشیدیان افزود: زائرانی که پروازهای آنان در روزهای ۱۸ و اوایل ۱۹ خرداد لغو شده بود، طبق برنامه‌ریزی جدید در ۲۲ خرداد به کشور بازخواهند گشت. وی همچنین از حضور حدود ۱۲ هزار زائر در مکه و مدینه و تداوم خدمات‌رسانی به آنان خبر داد.

اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت نیز اعلام کرد تاکنون بیش از ۷۰ پرواز برای انتقال زائران انجام شده و تمهیدات لازم برای انتقال ۱۸۰۰ زائر جامانده از پروازهای جده با هماهنگی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت در بخش دیگری از سخنان خود از دریافت دستورالعمل‌های حج ۱۴۰۶ از سوی وزارت حج عربستان خبر داد و گفت: فراخوان زائران برای حج آینده احتمالاً پس از ایام تاسوعا و عاشورای حسینی انجام خواهد شد. همچنین تلاش می‌شود معاینات پزشکی متقاضیان پیش از واریز نخستین قسط هزینه حج صورت گیرد.

در همین نشست، مدیرعامل عمره سعادت از برنامه‌ریزی برای آغاز سفرهای عمره مفرده از اواخر ماه صفر خبر داد و گفت هماهنگی‌های لازم با شرکت هواپیمایی ایران‌ایر برای تأمین ناوگان مورد نیاز در حال انجام است تا عملیات عمره متناسب با ظرفیت و آمار سال گذشته اجرا شود.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت نیز با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت سلامت زائران اعلام کرد تاکنون بیش از ۲۰۲ هزار خدمت درمانی در مکه و مدینه به حجاج ارائه شده و بیش از ۱۰ زائر در بیمارستان‌های عربستان تحت درمان هستند. وی همچنین آمار فوتی‌های حج امسال را پنج نفر اعلام کرد.

در پایان، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بر استمرار خدمات‌رسانی تا زمان خروج آخرین زائر از سرزمین وحی تأکید کرد و خواستار فراهم‌سازی شرایطی شد که زائران بدون دغدغه و با آرامش کامل به انجام مناسک و اعمال عبادی خود بپردازند.

 
برچسب ها: حج عمره ، حج تمتع
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