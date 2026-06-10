وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که جنگنده‌های اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته حملاتی را به جنوب لبنان انجام داده‌اند که در نتیجه آن ۳۰ نفر شهید شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که هواپیما‌های جنگی اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته حملاتی را به مواضعی شهر‌های جنوب لبنان و منطقه بقاع غربی انجام داده‌اند که در نتیجه آن ۳۰ نفر شهید و ۹۲ نفر زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در X اعلام کرد: «تعداد شهدا از زمان آغاز تشدید درگیری‌های نظامی در ۲ مارس به ۳۶۹۶ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۱۱۴۱۳ نفر رسیده است.»

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که حملات به مناطق مسکونی علیرغم آتش‌بس اعلام شده ادامه داشته و هشدار داد که تعداد شهدا می‌تواند تا پایان روز بیشتر شود.

منبع: تاس

برچسب ها: حمله به لبنان ، نقض آتش‌بس
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