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باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که هواپیماهای جنگی اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته حملاتی را به مواضعی شهرهای جنوب لبنان و منطقه بقاع غربی انجام دادهاند که در نتیجه آن ۳۰ نفر شهید و ۹۲ نفر زخمی شدهاند.
این وزارتخانه در بیانیهای در X اعلام کرد: «تعداد شهدا از زمان آغاز تشدید درگیریهای نظامی در ۲ مارس به ۳۶۹۶ نفر و تعداد زخمیها به ۱۱۴۱۳ نفر رسیده است.»
این وزارتخانه خاطرنشان کرد که حملات به مناطق مسکونی علیرغم آتشبس اعلام شده ادامه داشته و هشدار داد که تعداد شهدا میتواند تا پایان روز بیشتر شود.
منبع: تاس