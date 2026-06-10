براساس اعلام شرکت آبفای قم، جریان آب روز پنجشنبه در لوار ۱۵ خرداد دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -شرکت آبفای قم اعلام کرد:به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند‌ به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب فردا  پنجشنبه ۲۱ خردادماه  در محدوده مناطق زیر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد:

 بلوار ۱۵ خرداد بلوار صادقی خیابان حسین نژاد محدوده خیابان شهید حسین آقاعبدالهی به همراه تمامی فرعی های منشعب ، از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰

 همشهریان گرامی؛ به منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، لطفا از خاموش بودن پمپ‌های آب، در زمان تعمیرات فوق، اطمینان حاصل فرمایید.  

  تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی های عزیز در شهرها و روستاهای استان است.

 

برچسب ها: آبفای قم ، قطعی آب
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