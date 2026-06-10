باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: بارگیری کالا از بزرگترین بندر فله‌بار کشور در حال انجام است و بیش از ۷۰ درصد از کالاهای اساسی کشور از طریق بندر امام خمینی (ره) تامین می‌شود.

او با اشاره به اینکه روزانه ۲۰۰۰ کامیون کار جابجایی کالا را از این بندر به سراسر کشور انجام می‌دهند، افزود: کار تخلیه و بارگیری در بزرگ‌ترین بندر فله بار کشور ادامه دارد و امروز سه کشتی هم در لنگر داریم.

آقایی اضافه کرد: مجموع کالایی که در بندر، در لنگر و در انبارهای ما هست، بیش از ۳ میلیون تن است و امروز این میزان کالا در مجموعه مجتمع بندری موجود هستند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان تاکید کرد: ما اعلام می‌کنیم که از جهت تامین کالا مشکل خاصی نداریم و ترخیص کالا به نحو احسن انجام می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در این بندر یکی از مجهزترین پایانه‌های واردات غلات چند ماهی است شروع به فعالیت کرده، یادآور شد: یکی از مجهزترین و پیشرفته‌ترین پایانه‌های واردات غلات دنیا را امروز داریم.

او گفت: عملیات بندری کاملاً یکپارچه است، از پای اسکله تا رسیدن بار از کندوهای ترانزیتی به انباره مکانیزه غلات با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال، و کار به شکل ۲۴ ساعته در همه ۳۳ اسکله این بندر در حال انجام است.