\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0627\u0633\u062e \u0641\u0648\u0631\u06cc\u060c \u0648 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0642\u0628\u0644 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0636 \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0633 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0630\u0639\u0627\u0646 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627 \u0648 \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a\u06cc \u0645\u0647\u0645 \u0648 \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u0633\u062a.\n