باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پاسخ فوری ایران به تجاوز آمریکا زیر ذره بین تحلیلگران و رسانه‌ها + فیلم

طبق گفته تحلیلگران بین المللی پاسخ ایران به آخرین دور از نقض آتش بس توسط دشمن، فوری، گسترده‌تر از قبل و نشانه‌ای از شکست آمریکا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاسخ فوری، و گسترده از قبل نیروهای مسلح کشور به نقض آتش بس توسط دشمن آمریکایی به اذعان رسانه ها و تحلیلگران بین المللی حملاتی مهم و نشانه ای از شکست آمریکا است.

مطالب مرتبط
پاسخ فوری ایران به تجاوز آمریکا زیر ذره بین تحلیلگران و رسانه‌ها + فیلم
young journalists club

گزارش سی‌ان‌ان از جزئیات خسارات سنگین ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم

پاسخ فوری ایران به تجاوز آمریکا زیر ذره بین تحلیلگران و رسانه‌ها + فیلم
young journalists club

تصاویر اصابت دقیق حملات ایران به پایگاه‌های آمریکایی + فیلم

پاسخ فوری ایران به تجاوز آمریکا زیر ذره بین تحلیلگران و رسانه‌ها + فیلم
young journalists club

جزئیات موج ۳۳ عملیات وعده صادق ۴ و حمله به مواضع آمریکایی صهیونی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیش از نخستین سوت، آمریکا جنجال‌ساز شد + فیلم
۷۰۲

پیش از نخستین سوت، آمریکا جنجال‌ساز شد + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
ریشه پیوند یمنی‌ها با ایران و لبنان از کجاست؟ + فیلم
۶۵۴

ریشه پیوند یمنی‌ها با ایران و لبنان از کجاست؟ + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
پاسخ فوری ایران به تجاوز آمریکا زیر ذره بین تحلیلگران و رسانه‌ها + فیلم
۶۵۰

پاسخ فوری ایران به تجاوز آمریکا زیر ذره بین تحلیلگران و رسانه‌ها + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
رازهای فساد ترامپ + فیلم
۶۳۵

رازهای فساد ترامپ + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
نقش عربستان سعودی در حمله اخیر آمریکا به ایران + فیلم
۵۴۳

نقش عربستان سعودی در حمله اخیر آمریکا به ایران + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha