مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک از آغاز کشت تابستانه در ۱۵ هزار هکتار خبر داد و گفت: کشاورزان قرارداد‌ها را به روز‌های آخر موکول نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - محمدجعفر آفرین، مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک اعلام کرد: با پایان برداشت محصولات پاییزه، برنامه‌ریزی برای کشت محصولات تابستانه در سطح ۱۵ هزار هکتار آغاز شده است.

او با اشاره به مهیا بودن مقدمات عقد قرارداد برای محصولاتی همچون ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای، ماش، لوبیا، سویا، کنجد، سبزی و صیفی افزود: از کشاورزان خواسته می‌شود با در دست داشتن مدارک اراضی خود، هرچه سریع‌تر به مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.

آقای آفرین تأکید کرد: با شروع عقد قرارداد توسط کشاورزان، تامین و توزیع نهاده‌ها، سوخت مکانیزاسیون و عقد قرارداد بیمه نیز در دستور کار قرار گرفته و مقدمات لازم مهیا شده است. از این رو انتظار می‌رود کشاورزان این فرصت را از دست ندهند و عقد قرارداد را به روزهای آخر موکول نکنند.

مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک با اشاره به بارندگی‌های مؤثر سال گذشته یادآور شد: تامین آب زراعی برای محصولات راهبردی انجام شده و در شبکه آبیاری شمال خوزستان و نیز اداره امور آب شهرستان، مشکل خاصی برای عقد قرارداد آب وجود ندارد.

او در پایان گفت: در زمینه تامین آب زراعی، با پیگیری نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی اقدامات خوبی صورت گرفته که به زودی جزئیات آن به زارعین اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: کشت تابستانه ، اندیمشک
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