باشگاه خبرنگاران جوان -کامل داودی روز چهارشنبه در دومین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان در سنندج اظهار کرد: سه سال برای طراحی و آمادهسازی سامانه فواد ۱۲۸ کار کارشناسی انجام شده و تا پایان تیرماه امسال تمامی استانهای کشور به این سامانه متصل خواهند شد.
وی افزود: این طرح برای نخستین بار در کشور اجرا میشود و هدف آن ارتقای کیفیت خدمات اداری و افزایش رضایتمندی شهروندان از عملکرد دستگاههای اجرایی است.
رئیس مرکز ملی بازرسی و فوریتهای اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به نتایج پیمایشهای انجامشده در سطح کشور گفت: بررسیها نشان داد میزان رضایت مردم از خدمات اداری پایین است و بخش قابل توجهی از نارضایتیها به نحوه و کیفیت ارائه خدمات بازمیگردد.
داودی با بیان اینکه نظام اداری کشور حدود ۲ میلیون کارمند دارد، ادامه داد: بخشی از نارضایتی مردم ناشی از پایین بودن بهرهوری، ابهام در فرآیندهای اداری، دشواری پیگیری درخواستها و ضعف در پاسخگویی است.
وی اظهار کرد: در گذشته شکایتهای مردمی توسط خود دستگاهها دریافت و بررسی میشد که این موضوع از اثربخشی لازم برخوردار نبود و همچنین بازخوردهای نهادهای بالادستی با تأخیر به دست مردم میرسید.
رئیس مرکز ملی بازرسی و فوریتهای اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: از زمان اجرای پایلوت سامانه فواد در استان قزوین از سال ۱۴۰۴، زمان رسیدگی به شکایتها و درخواستهای مردمی به سه ساعت کاهش یافته است.
وی با اشاره به مهمترین مشکلات مطرحشده از سوی شهروندان گفت: بیشترین گلایههای مردم مربوط به سامانههای اداری، ابهام در فرآیند ارائه خدمات و رعایت نشدن تکریم ارباب رجوع است.
داودی بیان کرد: پس از ثبت شکایت در سامانه، موضوع بررسی و راستیآزمایی میشود و افزون بر رسیدگی به درخواستها، میزان رضایت شهروندان از نحوه حل مشکل نیز ارزیابی خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای دستگاههای اجرایی بهصورت ماهانه کارنامه عملکرد صادر میشود تا نقاط قوت و ضعف آنها در حوزه پاسخگویی و ارائه خدمات مشخص شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان نیز در این جلسه گفت: کردستان هفدهمین استان کشور است که سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) در آن راهاندازی میشود.
اکبر محمدی با اشاره به اینکه نارضایتی ارباب رجوع از فرآیندهای اداری از مهمترین چالشهای موجود است، اظهار کرد: با توجه به گستردگی خدمات دولت، اصلاح فرآیندها و ساختارهای اداری از طریق شناسایی گلوگاههای نارضایتی مردم ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی افزود: بازوی اجرایی این طرح بازرسان هستند و بازرسیها بهصورت محسوس و نامحسوس انجام میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان یادآور شد: سامانه فواد وارد مصادیق مجرمانه نمیشود و فقط در چارچوب شاخصهای تعیینشده برای بهبود کیفیت خدمات، پاسخگویی و رضایتمندی شهروندان فعالیت خواهد کرد.
منبع ایرنا