رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران نه باک از تهدید دارد و نه تسلیم را جایز می‌داند، تصریح کرد: فاتح این میدان، ملتی است که نشان داد در قاموسِ او، واژه «عقب‌نشینی» معنا ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

درود بر سلحشوران جان‌برکف نیروهای مسلح که با اقتداری ستودنی، پاسخی کوبنده و دندان‌شکن به متجاوزان زورگو و استکبار جهانی روا داشتند.

سلام بر ملت شریف و بصیر ایران؛ آنان که بیش از صد روز با عزمی راسخ، پرچم ایستادگی را در آوردگاه حق‌طلبی برافراشته نگاه داشتند.

‏ایران اسلامی نشان داد که عصر امروز، عصر نبرد اراده‌هاست؛ فاتح این میدان، ملتی است که با تکیه بر ایمان، دانش بومی، خودباوری و استقامت نشان داد که در قاموسِ او، واژه‌ «عقب‌نشینی» معنا ندارد.

‏ایران عزیز، از کرانه‌های نیلگون خلیج فارس تا دریای خزر، یک‌صدا و هم‌نوا ایستاده است؛ نه باک از تهدید دارد و نه تسلیم را جایز می‌شمارد. چرا که شالوده‌ قدرت ملی خود را بر سه رکن «ایمان الهی، مردم آگاه و اقتدار نظامی» بنا نهاده است.

برچسب ها: قدرت ایران ، وحدت مردم ، آیت الله آملی لاریجانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ایران فقط باید پیروز شود. تسلیم هرگز
۶
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
پاسخ خون؛ خون است. زدن مقر، ساختمان و پایگاه جواب خون نیست...
۴
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
اقای رییس هیچ خبرازمعیشت مردم ایران داری
۱
۱۳
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