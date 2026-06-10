باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:



درود بر سلحشوران جان‌برکف نیروهای مسلح که با اقتداری ستودنی، پاسخی کوبنده و دندان‌شکن به متجاوزان زورگو و استکبار جهانی روا داشتند.

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سلام بر ملت شریف و بصیر ایران؛ آنان که بیش از صد روز با عزمی راسخ، پرچم ایستادگی را در آوردگاه حق‌طلبی برافراشته نگاه داشتند.



‏ایران اسلامی نشان داد که عصر امروز، عصر نبرد اراده‌هاست؛ فاتح این میدان، ملتی است که با تکیه بر ایمان، دانش بومی، خودباوری و استقامت نشان داد که در قاموسِ او، واژه‌ «عقب‌نشینی» معنا ندارد.



‏ایران عزیز، از کرانه‌های نیلگون خلیج فارس تا دریای خزر، یک‌صدا و هم‌نوا ایستاده است؛ نه باک از تهدید دارد و نه تسلیم را جایز می‌شمارد. چرا که شالوده‌ قدرت ملی خود را بر سه رکن «ایمان الهی، مردم آگاه و اقتدار نظامی» بنا نهاده است.