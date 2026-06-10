باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کمیسیون امنیت ملی امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد) نشست مشترکی با وزیر کشور و جمعی از معاونان و مسئولان این وزارتخانه برگزار شد.

در محضر رهبر شهید درباره حمله احتمالی دشمن بررسی، تصمیم‌گیری و تدبیر شده بود

وی توضیح داد: در این جلسه آقای مومنی وزیر کشور گزارشی از اقدامات وزارت کشور به‌ویژه در ایام جنگ رمضان و پس از آن ارائه کرد و گفت که در زمان امام شهید و در محضر رهبر شهید انقلاب، درباره حمله احتمالی دشمن بررسی، تصمیم‌گیری و تدبیر شده بود و بلافاصله پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم، مسیر پیش‌رو که از قبل مشخص و تعیین شده بود، شکل گرفت و تدابیر لازم اتخاذ و اجرا شد. در ارتباط با همه امور مرتبط با جنگ تدبیر شد.

رضایی افزود: وزیر کشور عامل پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر را رهبری مدبرانه فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، ایستادگی و جنگندگی نیروهای مسلح، حضور حماسی مردم در خیابان‌ها و استمرار خدمات توسط دولت عنوان کرد.

کمک استان‌ها به یکدیگر در ایام جنگ برای تامین نیازها

وی ادامه داد: وزیر کشور گفت که بخشی از اقدامات دولت در دوران جنگ بر عهده استانداران و استانداری‌ها بود که به نحو مطلوب مدیریت شد به طوری که در جنگ اخیر شاهد کمک استان‌ها به یکدیگر برای تأمین نیازها و حل مشکلات بودیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: وزیر کشور در این جلسه تأکید کرد که با زحمات دستگاه‌های مسئول و تدابیر شورای امنیت کشور، شاخص‌های امنیتی در ایام جنگ نسبت به قبل بهبود یافت. وزارت کشور در این دوره به‌صورت ۲۴ ساعته فعال بود و نهادهایی همچون بسیج، سپاه، فراجا و وزارت اطلاعات برای تأمین امنیت کشور سنگ تمام گذاشتند.

رضایی خاطرنشان کرد: وزیر کشور تأکید کرد که همه قوا و نیروهای مسلح تحت رهبری فرمانده کل قوا مأموریت‌های خود انجام می‌دهند.

فعلا انتخابات شوراها برگزار نمی‌شود

وی گفت: وزیر کشور همچنین گزارشی از روند برگزاری انتخابات شوراها و تعویق آن ارائه کرد و گفت که با تصمیم شورای عالی امنیت ملی مقرر شده فعلا انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار نشود و شوراهای فعلی به فعالیت خود ادامه دهند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده از طریق استان‌های مرزی برای تأمین نیازهای کشور اشاره کرد و گفت که در این مدت ۲۰۰ هزار تن مرغ و ۱۵۰ هزار تن گوشت از مسیر پاکستان وارد کشور شده است.

رضایی ادامه داد: وزیر کشور همچنین به حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت که اطلاق عنوان «اغتشاشات» به این حوادث صحیح نیست بلکه حوادث دی‌ماه یک کودتای تمام‌عیار بود. آن حادثه مقدمه‌ای برای حمله نظامی به کشور بود و دشمن قصد داشت ظرف دو تا سه روز کار کشور ما را تمام کند اما با ایستادگی و مجاهدت مردم، نیروهای مسلح و سایر بخش‌های کشور، این توطئه خنثی شد.

وی بیان کرد: در بخش دیگری از این جلسه، معاون عمرانی و معاون امنیتی وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز گزارش‌هایی از اقدامات مجموعه‌های تحت مدیریت خود در دوران جنگ رمضان و پس از آن ارائه کردند.

تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر حفظ وحدت

رضایی اظهار کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. از جمله بر رفع آسیب‌های ناشی از جنگ، حفظ وحدت در مراسم‌ها و تجمعات، رفع مشکلات تولید و حمایت از تولید، عملیاتی شدن اسناد و تفاهم‌نامه‌های میان ایران و پاکستان، حضور مستمر وزیر کشور در استان‌ها، پیش‌بینی و پیشگیری از اغتشاشات احتمالی، مقابله با قاچاق به‌ویژه قاچاق سوخت، تدبیر در حوزه تأمین سوخت، برخورد با گروهک‌های تروریستی در شرق کشور، لزوم داشتن سخنگوی فعال برای وزارت کشور، مقابله با گرانی و احتکار، تبیین مسائل کشور برای مردم، تدبیر برای برگزاری جلسات مجلس، نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها، مقابله با قاچاق سلاح و رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده تأکید شد.

وی افزود: همچنین راه‌اندازی کارگروه جنگ برای بررسی مسائل ناشی از جنگ از جمله بیکاری‌های ایجادشده، راه‌اندازی بیمه جنگ، ایجاد شهرهای حکمرانی، تأمین امنیت انرژی کشور، خنثی‌سازی محاصره اقتصادی، برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، رسیدگی به نیروهای مسلح و بسیج، برخورد با مدیرانی که در دوران جنگ در انجام وظایف خود کوتاهی کرده یا غایب بودند، رفع کمبود سوخت، تخصیص بودجه در حوزه بحران و فعال‌سازی مرزها از دیگر موضوعات مطرح‌شده از سوی اعضای کمیسیون بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: رئیس کمیسیون نیز در این جلسه تأکید کرد که باید از ظرفیت مرزها برای حل مشکلات اقتصادی مردم حداکثر استفاده صورت گیرد و برای مقابله با هرگونه آشوب و ناامنی، اقدامات پیش‌دستانه انجام شود. در تصمیمات مهم کشور باید پیوست امنیتی مورد توجه قرار گیرد و خواستار رسیدگی به مشکلات امنیتی تهران شد. رئیس کمیسیون همچنین بر بازسازی همه مناطق آسیب‌دیده از جمله مراکز نظامی و انتظامی، تأکید کرد.

منبع: ایسنا