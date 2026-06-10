مرز خسروی آمادگی تردد ۲ میلیون زائر اربعین را دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شفیعی در نشست ستاد اربعین انتظامی استان کرمانشاه با حضور معاون هماهنگکننده انتظامی استان، فرماندهان انتظامی، مسوولان مرزبانی، راهور و مدیران دستگاههای اجرایی در قرارگاه اربعین فراجا مرز بینالمللی خسروی افزود: برنامهریزیهای اربعین امسال بر اساس آسیبشناسی دقیق و تجربیات سال گذشته انجام شده و تلاش شده است نقاط ضعف شناساییشده برطرف و نقاط قوت تقویت شود.
وی با بیان اینکه مرز خسروی یکی از مهمترین گذرگاههای تردد زائران عتبات عالیات است، افزود: مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختی، خدماتی، ترافیکی و امنیتی، شرایطی را فراهم کرده که این مرز آمادگی میزبانی از بیش از ۲ میلیون زائر را در ایام اربعین داشته باشد.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه زیرساختهای رفاهی گفت: یکی از چالشهای سال گذشته کمبود برخی خدمات رفاهی در مسیر تردد زائران بود که امسال برای رفع آن برنامهریزی شده و از جمله احداث و استقرار ۲۴ چشمه سرویس بهداشتی جدید در مسیر مواکب و نقاط پرتردد در دستور کار قرار گرفته است.
شفیعی ادامه داد: همچنین برای تکمیل پوشش سایبانها در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی، اتصال و توسعه بخشهایی از مسیرهای مسقف در حال انجام است تا با احداث ۶ هزار متر مربع سایبان جدید، زائران در شرایط مناسبتری تردد کنند.
وی با تأکید بر ساماندهی ترافیک و پارکینگها اظهار کرد: سال گذشته مدیریت خودروهای جامانده و انتقالی از جمله موضوعات چالشبرانگیز بود که برای اربعین امسال مکانهای جدیدی برای استقرار خودروها پیشبینی شده و با استقرار نیروهای خدماتی، تجهیزات نظارتی و تعیین متولی مشخص، این مشکل برطرف خواهد شد.
فرماندار قصرشیرین از افزایش ظرفیت پارکینگهای مرز خسروی خبر داد و گفت: امسال ۵۰ هکتار به ظرفیت پارکینگها افزوده شده و مجموع فضای پارک خودروهای زائران به حدود ۳۵۰ هکتار رسیده است که ظرفیت مناسبی برای مدیریت حجم بالای خودروهای ورودی فراهم میکند.
وی افزود: برای ارتقای سطح ایمنی و خدماترسانی نیز الزامات جدیدی برای پارکینگها تعیین شده و استقرار خودروهای آتشنشانی، خدمات امدادی، روشنایی، نظارت تصویری و امکانات رفاهی در دستور کار قرار گرفته است.
شفیعی با اشاره به اصلاح هندسی برخی مسیرهای تردد در محدوده خسروی گفت: این اقدامات با هدف کاهش گرههای ترافیکی، تسهیل ورود و خروج زائران و استفاده بهتر از ظرفیت مسیرها انجام میشود و در کنار آن حضور استانهای معین برای پشتیبانی از پلیس راهور نیز مطرح شده است.
وی با تأکید بر ضرورت انسجام مدیریتی در ایام اربعین اظهار کرد: موفقیت عملیات اربعین نیازمند وحدت رویه و هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، انتظامی، راهور، مرزبانی و خدماترسان است و هرجا این همدلی وجود داشته، نتایج مطلوبی حاصل شده است.
فرماندار قصرشیرین همچنین از مشارکت شهرداریهای تهران، کرمانشاه و البرز در کنار شهرداری قصرشیرین برای ارائه خدمات پشتیبانی در مرز خسروی خبر داد و افزود: این همکاری در حوزههای حملونقل، خدمات شهری، پاکسازی، تجهیزات و پشتیبانی میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران داشته باشد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای توسعه ناوگان حملونقل عمومی در محدوده مرز گفت: بخشی از مشکلات سال گذشته مربوط به جابهجایی زائران از پارکینگها به پایانه مرزی بود که امسال با تقویت ناوگان اتوبوسرانی و پیشبینی مسیرهای مشخص حملونقل عمومی، خدمات به شکل بهتری ارائه خواهد شد.
شفیعی در پایان با قدردانی از مجموعه انتظامی، مرزبانی، راهور، یگان ویژه و دستگاههای عضو ستاد اربعین تأکید کرد: امروز مرز خسروی از آمادگی کامل زیرساختی، خدماتی، ترافیکی و امنیتی برای میزبانی از زائران برخوردار است و با همکاری همه دستگاهها تلاش خواهیم کرد زمینه سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود.
انسجام مدیریتی اولویت اربعین امسال در خسروی است
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه نیز با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و خدماترسان در ایام اربعین گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده هرجا وحدت رویه و انسجام مدیریتی وجود داشته، خدماترسانی به زائران با کیفیت مطلوبتری انجام شده و مشکلات به حداقل رسیده است.
سرهنگ علی کرمی اظهار کرد: مدیریت ترافیک، ساماندهی تردد زائران و جلوگیری از هرگونه ناهماهنگی در حوزه خدماترسانی از مهمترین اولویتهای اربعین امسال خواهد بود.
وی با اشاره به آسیبشناسی انجامشده از اربعین سال گذشته افزود: برخی نقاط ضعف در حوزه ترافیک، جانمایی خودروها، نحوه ورود و خروج زائران و مدیریت پارکینگها شناسایی شده که برای رفع آنها برنامهریزیهای لازم صورت گرفته است.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای روکش آسفالت در بخشی از مسیرهای منتهی به مرز خسروی، گفت: این اقدام در راستای بهبود شرایط تردد و ارتقای ایمنی زائران انجام میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع محدودههای عملیاتی دستگاهها خاطرنشان کرد: باید از ابتدای اجرای طرح اربعین، مسئولیت هر بخش بهصورت شفاف مشخص شود تا از بروز تداخل مأموریتی و چندگانگی در مدیریت جلوگیری شود.
کرمی همچنین بر لزوم تقویت ناوگان حملونقل عمومی در مرز خسروی تأکید کرد و گفت: برای رفاه حال زائران، بهویژه افرادی که با وسایل حملونقل عمومی به مرز مراجعه میکنند، پیشبینی استقرار اتوبوسهای رایگان برای جابهجایی زائران در محدوده پایانه مرزی انجام شده است.
وی افزود: بر اساس تجربیات سال گذشته، ساماندهی پارکینگها و هدایت خودروها از نخستین روزهای اجرای طرح اربعین اهمیت ویژهای دارد و باید از ورود بیضابطه خودروها و ایجاد تراکم در نقاط خاص جلوگیری شود.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: هدف همه دستگاههای دخیل در اربعین، فراهم کردن سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و تحقق این هدف نیازمند همکاری، همافزایی و تصمیمگیری واحد میان همه مجموعههای مسوول خواهد بود.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، مرزبانی، پلیس راهور، یگان ویژه فراجا و ستاد اربعین استان کرمانشاه گفت: با برنامهریزیهای انجامشده و بهرهگیری از تجربیات سالهای گذشته، پیشبینی میشود عملیات تردد زائران در مرز خسروی با نظم و آمادگی بیشتری نسبت به سالهای قبل انجام شود.