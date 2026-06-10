رئیس جمهور آمریکا بدون ارائه مستندات، مدعی شد که بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند که به ارتش کشورش دستور اجرای یک «عملیات مخفی» را داده است تا نفتکش‌ها و سایر کشتی‌ها را از تنگه هرمز عبور دهند.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود نوشت که بیش از ۲۰۰ کشتی تجاری به سلامت از تنگه هرمز عبور کرده و بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در حال عبور از این آبراه است.

با این حال، رئیس جمهور آمریکا هیچ مدرکی برای اثبات این ادعای خود مطرح نکرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی روز‌های گذشته، ترامپ لفاظی‌های خود را علیه ایران افزایش داده است. او ساعاتی پیش ایران را به حملات مجدد تهدید کرد و در عین حال خواستار امضای توافق از سوی ایران شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، دونالد ترامپ ، نفتکش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
روانیه عوضی داره تویه رویاهاش غرق میشه فکر کرده ایران مثل ونزوئلا تسلیم میشه برو بمیر ترامپ ما تسلیم تو نمیشیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مطمئن باشید..فردا صبح میگوید با ایران به توافق رسیده است. .چون این دلقک بازی ها برای پایین نگاه داشتن قیمت نفت است..
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