سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت: حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران، به بهانه سقوط مشکوک یک بالگرد متجاوزان، حمله به نبض زندگی ایرانیان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با اشاره‌ به تجاوز نظامی دیشب آمریکا به مخازن نگهداری آب در جنوب کشورمان، نوشت: «آب نبض زندگی است» و آمریکا نبض حیات ایرانیان را هدف قرار داده هست.

وی ادامه داد: آمریکا در ادامه تجاوزهای خود علیه ایران، شب گذشته زیرساخت‌های حیاتی آب در سریک هرمزگان را هدف قرار داد و تأسیسات تأمین آب مردم را مورد حمله قرار داد؛ تأسیساتی که به بیش از ۲۰ هزار نفر خدمات‌رسانی می‌کرد.  

بقائی خاطرنشان کرد: نابودی دو مخزن آب با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب و محروم کردن 10 روستا از آب آشامیدنی، جنایت جنگی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: هیات حاکمه آمریکا باید به‌خاطر ارتکاب این جنایات سبعانه علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران، مؤاخذه و مجازات شوند.

برچسب ها: جنایات آمریکا ، مخازن آب
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