باشگاه خبرنگاران جوان ؛زهره شعبانی- علی آهنی، رئیس هیئت تکواندوی قم گفت:پس از سه سال پیگیری مستمر، برگزاری جلسات متعدد و رایزنی‌های فراوان، پایگاه استعدادیابی تکواندو سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم،خانه تکواندو «جهان‌پهلوان هادی ساعی» در منطقه نیروگاه در اختیار هیئت تکواندو استان قم قرار گرفت.

او افزود:این اتفاق ارزشمند در راستای توسعه زیرساخت‌های تکواندو استان، گسترش فعالیت‌های آموزشی و قهرمانی، شناسایی استعداد‌های برتر و فراهم‌سازی فضایی مناسب برای رشد نسل آینده تکواندوکاران قم محقق شد.

آهنی ضمن تقدیر از همکاری و همراهی شهرداری قم از پیگیری‌های و حمایت‌های مؤثر ریاست محترم فدراسیون تکواندو، استاد هادی ساعی و اعضای محترم هیأت رئیسه هیئت تکواندو استان قم تحقق این امر مهم را مسئله‌ای تأثیر گذار در قهرمان پروری و حمایت از قشر مستعد نیروگاه نامید.

رئیس هیئت تکواندو استان قم در پایان ضمن قدردانی از تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران این مجموعه،ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از این پایگاه استعدادیابی، گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه، کشف استعداد‌ها و افتخارآفرینی ورزشکاران استان در میادین ملی و بین‌المللی برداشته شود.