باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه ادعا کرد که شاخه نیرو‌های سامانه‌های بدون سرنشین ارتش (SBS) اوکراین در طول سال ۲۰۲۵، اولین سال از زمان معرفی آن در فوریه ۲۰۲۴، ۴۰ میلیارد دلار به روسیه خسارت وارد کرده است.

زلنسکی در سخنرانی ویدئویی معمول خود ادعا کرد: «تنها در یک سال از زمان ایجاد گروه SBS، اهداف روسی در سطوح مختلف تقریباً ۴۰ میلیارد دلار مورد اصابت قرار گرفته‌اند. مهمترین چیز این است که اینها انواع مختلفی از حملات هستند و هر یک به ما فرصتی برای نجات جان انسان‌ها می‌دهد.»

پیش از این، اوکراین اعلام کرده بود که ۱۸۱ پهپاد روسی را یک شبه سرنگون کرده است. همچنین زلنسکی گفته بود که ژوئن و ژوئیه برای اوکراین در مورد درگیری در روسیه بسیار تعیین کننده باشند.

منبع: رویترز