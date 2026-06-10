رئیس جمهور اوکراین مدعی است که شاخه نیرو‌های سامانه‌های بدون سرنشین ارتش اوکراین ۴۰ میلیارد دلار به روسیه خسارت وارد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه ادعا کرد که شاخه نیرو‌های سامانه‌های بدون سرنشین ارتش (SBS) اوکراین در طول سال ۲۰۲۵، اولین سال از زمان معرفی آن در فوریه ۲۰۲۴، ۴۰ میلیارد دلار به روسیه خسارت وارد کرده است.

زلنسکی در سخنرانی ویدئویی معمول خود ادعا کرد: «تنها در یک سال از زمان ایجاد گروه SBS، اهداف روسی در سطوح مختلف تقریباً ۴۰ میلیارد دلار مورد اصابت قرار گرفته‌اند. مهمترین چیز این است که اینها انواع مختلفی از حملات هستند و هر یک به ما فرصتی برای نجات جان انسان‌ها می‌دهد.»

پیش از این، اوکراین اعلام کرده بود که ۱۸۱ پهپاد روسی را یک شبه سرنگون کرده است. همچنین زلنسکی گفته بود که ژوئن و ژوئیه برای اوکراین در مورد درگیری در روسیه بسیار تعیین کننده باشند.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
روسیه سازمان ملل را به «جانبداری نهادی» در گزارش‌های اوکراین متهم کرد
وعده اروپا به اوکراین برای کمک ۹ میلیارد یورویی و آغاز مذاکرات الحاق
توسک: لهستان باید در مذاکرات اوکراین گنجانده شود
درس لبنان برای ترامپ؛ توافق با ایران بدون مهار اسرائیل ممکن نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای رویترز: قالیباف و ونس توافق را امضا خواهند کرد
ترامپ به نتانیاهو: زمان پایان جنگ رسیده است
معاون ترامپ: مزایای اقتصادی توافق پس از پایبندی ایران اعمال می‌شود
ترامپ: اظهارات وزیر خارجه ایران درباره توافق صلح بسیار مثبت بود
پاکستان و اتحادیه اروپا از «پیشرفت» مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کردند
اسرائیل: توافق با ایران یک شکست استراتژیک مطلق برای ماست
ترامپ به گروه هفت تاخت و مدعی پیروزی در جنگ ایران شد
پاکستان: متن نهایی توافق ایران و آمریکا حاصل شده است
مقام آمریکایی احتمال امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس را حدود ۸۰ درصد اعلام کرد
آکسیوس: تفاهم‌نامه ایران و آمریکا شامل آتش‌بس ۶۰ روزه و توقف حملات در لبنان است
آخرین اخبار
اعتراف فرمانده اسرائیلی به ویرانی‌های گسترده حملات موشکی ایران
پیشنهاد سوئیس برای میزبانی مراسم امضای تفاهم‌نامه احتمالی
مقام آمریکایی احتمال امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس را حدود ۸۰ درصد اعلام کرد
ترامپ به نتانیاهو: زمان پایان جنگ رسیده است
ترامپ: اظهارات وزیر خارجه ایران درباره توافق صلح بسیار مثبت بود
تجهیز ارتش روسیه به ۲۰ هزار پهپاد انتحاری جدید
پاکستان: متن نهایی توافق ایران و آمریکا حاصل شده است
معاون ترامپ: مزایای اقتصادی توافق پس از پایبندی ایران اعمال می‌شود
اسرائیل: توافق با ایران یک شکست استراتژیک مطلق برای ماست
آکسیوس: تفاهم‌نامه ایران و آمریکا شامل آتش‌بس ۶۰ روزه و توقف حملات در لبنان است
ادعای ترامپ: روایت رسانه‌های ایرانی از توافق صلح واقعیت ندارد
ادعای رویترز: قالیباف و ونس توافق را امضا خواهند کرد
اعتراف وزیر صهیونیست: در برابر ایران، لبنان و حماس پیروز نشدیم
حزب‌الله: به ایران برای پیگیری پرونده لبنان اعتماد داریم
تمجید سید عمار الحکیم از ایستادگی ملت ایران
هند کاردار آمریکا را احضار کرد
پاکستان و اتحادیه اروپا از «پیشرفت» مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کردند
ترامپ به گروه هفت تاخت و مدعی پیروزی در جنگ ایران شد
آکسفام: آمار کشته‌های فلسطینی در کرانه باختری از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ از مجموع ۱۷ سال قبل پیشی گرفت
فرودگاه هامبورگ به دلیل «وضعیت امنیتی» تخلیه شد
اوکراین در نشست رامشتاین درخواست ۲۰ میلیارد دلار بودجه نظامی اضافی می‌کند
قیمت نفت با ادعای ترامپ درباره تأیید توافق توسط ایران، بیش از ۴ درصد سقوط کرد
چین از بازداشت شهروند آمریکایی مظنون به جاسوسی خبر داد
فرمانده ارشد ناتو: روسیه به دنبال درگیری نیست
بانک جهانی: قیمت‌های بالای انرژی، درآمد صادرات کشور‌های صادرکننده انرژی را افزایش می‌دهد
نیویورک تایمز: آمریکا هواپیما‌ها و کشتی‌های جنگی خود در ناتو را کاهش می‌دهد
آیا توافق صلح با ایران این آخر هفته امضا می‌شود؟ فاصله میان خوش‌بینی ترامپ و خطوط قرمز تهران
رئیس‌جمهور پیشین کره جنوبی، به ۳۰ سال زندان محکوم شد
سناتور دموکرات: تا پایان جنگ با ایران، به لایحه بودجه دفاعی رأی «نه» می‌دهم