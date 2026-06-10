سرعت طوفان در زابل از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت گذشت

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری اظهار کرد: بامداد امروز (۲۰ خرداد ۱۴۰۵) وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن دید افقی را به ۶ هزار متر کاهش داد.

وی افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت وزش باد به ۶۹ کیلومتر بر ساعت رسید و گردوخاک حاصل از آن موجب کاهش دید افقی تا حدود ۶ هزار متر شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار جوی در شمال استان گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های هواشناسی، تا روز شنبه هفته آینده در مناطق شمالی استان وزش باد شدید تا بسیار شدید، خیزش گردوخاک و در نقاط مستعد وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این مدت احتمال افزایش غلظت غبار در زاهدان و برخی مناطق مرکزی استان وجود دارد. در سایر نقاط استان نیز وزش باد متوسط و گاهی گردوخاک دور از انتظار نیست.

حیدری همچنین از وقوع بارش‌های همرفتی در جنوب استان خبر داد و افزود: شرایط برای رشد ابر و رگبارهای پراکنده در برخی مناطق جنوبی استان مهیاست.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای ناشی از وزش باد شدید و گردوخاک، به شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه کرد از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. همچنین احتیاط در ترددهای جاده‌ای، استحکام‌بخشی سازه‌های موقت، حفاظت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز از فعالیت در ارتفاعات و فضاهای باز در زمان وقوع طوفان ضروری است.

منبع هواشناسی سیستان و بلوچستان