مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد شدید همراه با طوفان گردوخاک در شمال استان سیستان و بلوچستان، سرعتی بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در زابل به ثبت رساند و موجب کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محسن حیدری اظهار کرد: بامداد امروز (۲۰ خرداد ۱۴۰۵) وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن دید افقی را به ۶ هزار متر کاهش داد.

وی افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت وزش باد به ۶۹ کیلومتر بر ساعت رسید و گردوخاک حاصل از آن موجب کاهش دید افقی تا حدود ۶ هزار متر شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار جوی در شمال استان گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های هواشناسی، تا روز شنبه هفته آینده در مناطق شمالی استان وزش باد شدید تا بسیار شدید، خیزش گردوخاک و در نقاط مستعد وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این مدت احتمال افزایش غلظت غبار در زاهدان و برخی مناطق مرکزی استان وجود دارد. در سایر نقاط استان نیز وزش باد متوسط و گاهی گردوخاک دور از انتظار نیست.

حیدری همچنین از وقوع بارش‌های همرفتی در جنوب استان خبر داد و افزود: شرایط برای رشد ابر و رگبارهای پراکنده در برخی مناطق جنوبی استان مهیاست.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای ناشی از وزش باد شدید و گردوخاک، به شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه کرد از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. همچنین احتیاط در ترددهای جاده‌ای، استحکام‌بخشی سازه‌های موقت، حفاظت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز از فعالیت در ارتفاعات و فضاهای باز در زمان وقوع طوفان ضروری است.

منبع هواشناسی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: وزش باد ، هواشناسی
خبرهای مرتبط
سامانه بارشی جدید از غرب کشور وارد می‌شود
تشدید بارش‌ها در بسیاری از شهر‌های کشور تا هفته آینده
تهران ۲۵ بهمن بارانی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سرعت طوفان در زابل از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت گذشت
آخرین اخبار
سرعت طوفان در زابل از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت گذشت