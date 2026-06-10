باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - باراک راوید، خبرنگار آکسیوس به نقل از منبع خود ادعا میکند که طی دو روز گذشته، مقامات ایران و آمریکا به طور جداگانه با میانجیگران قطری در دوحه دیدارهایی داشتهاند.
این منبع مدعی شد که قطریها تلاش کردند تا صبح سهشنبه یک نشست سه جانبه برای بحث درباره «اختلافات باقیمانده» ترتیب دهند، اما مقامات ایران از دیدار رو در رو با طرف آمریکایی خودداری کردند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا لفاظیهای خود علیه ایران را تشدید کرده و واشنگتن طی حملات روز گذشته، تاسیسات آب در جنوب ایران را هدف قرار داده است.
ترامپ صبح امروز گفت که به تصمیم برای حمله به زیرساختهای غیرنظامی ایران مثل پلها و نیروگاهها «نزدیک» شده و ساعاتی پیش مجددا تهدیدهای قدیمی خود را تکرار کرد.
منبع: آکسیوس