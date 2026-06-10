جشن عید سعید مباهله یادآور روز اتمام حجت الهی و پیروزی جبهه حق بر باطل در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -مسجد مقدس جمکران، این مکان نورانی و میعادگاه منتظران حضرت ولی عصر (عج)،شاهد برگزاری جشنی روح‌بخش به مناسبت عید بزرگ مباهله بود. این مراسم با حضور خیل عظیم زائران و مجاوران و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی مذهبی، حال و هوایی ملکوتی به این آستان مقدس بخشید.

این جشن معنوی با حضور حاج علی انسانی مداح و شاعر اهل بیت و با شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی، شاعر آیینی نام‌آشنای کشور، و مدیحه‌سرایی حاج مهدی رسولی، مداح اهل‌بیت (ع)، برگزار شد. هر یک از این هنرمندان با اجرای خود، فضای مسجد را آکنده از عطر عشق به اهل‌بیت (ع) کردند.

عید مباهله، یادآور روزی است که پیامبر اکرم (ص) به فرمان خداوند، با مسیحیان نجران به مباهله (لعنت و نفرین متقابل) برخاست و با همراهی امیرالمؤمنین علی (ع)، حضرت فاطمه زهرا (س)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع)، حقانیت اسلام را به اثبات رساند.

عکس:امیرعلی صادقلو