معاون اجرایی ارتش از برگزاری آیین گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به مدت سه روز در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا شیخ روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ درباره برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان گفت: آیین گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از فردا (پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵) به مدت سه روز در سراسر کشور و در تمام یگان‌های نظامی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این آیین در دو بخش برگزاری نشست‌ها و مراسم و ادای احترام به مقام شامخ شهدای جنگ رمضان و جنگ دوازده برگزار خواهد شد.

معاون اجرایی ارتش، اظهار کرد: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و تبیین و تشریح ابعاد و وجوه مختلف جنگ رمضان و جنگ دوازده روزه در نمازهای عبادی-سیاسی جمعه این هفته، از دیگر برنامه های برگزاری این آیین است.

معاون اجرایی ارتش در پایان یادآور شد: همچنین فرماندهان یگان‌هایی که در جنگ رمضان شهدایی را تقدیم کرده‌اند، به تبیین و تشریح ابعاد و وجوه مختلف جنگ های رمضان و دوازده روزه خواهند پرداخت.

منبع: ارتش

برچسب ها: شهدای جنگ ، جنگ رمضان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۱ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد. خداوند به خانواده هایشان صبر واجر عنایت فرماید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۷ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
عزا به سرمان آمده، الان وقت شیون نیست، وقت دفاع است.
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
انتقام این شهدا باید گرفته شود. باید باید باید
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