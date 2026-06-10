معاون اجرایی ارتش از برگزاری آیین گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به مدت سه روز در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا شیخ روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ درباره برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان گفت: آیین گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از فردا (پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵) به مدت سه روز در سراسر کشور و در تمام یگانهای نظامی برگزار میشود.
وی ادامه داد: این آیین در دو بخش برگزاری نشستها و مراسم و ادای احترام به مقام شامخ شهدای جنگ رمضان و جنگ دوازده برگزار خواهد شد.
معاون اجرایی ارتش، اظهار کرد: دیدار با خانوادههای معظم شهدا و تبیین و تشریح ابعاد و وجوه مختلف جنگ رمضان و جنگ دوازده روزه در نمازهای عبادی-سیاسی جمعه این هفته، از دیگر برنامه های برگزاری این آیین است.
معاون اجرایی ارتش در پایان یادآور شد: همچنین فرماندهان یگانهایی که در جنگ رمضان شهدایی را تقدیم کردهاند، به تبیین و تشریح ابعاد و وجوه مختلف جنگ های رمضان و دوازده روزه خواهند پرداخت.
منبع: ارتش