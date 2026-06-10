باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله محسن اراکی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه پیام مهمی برای مسلمان و آزادگان صادر کرد.

متن فارسی پیام آیت‌الله اراکی در زیر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در چنین شرایطی که سلطه صهیونیسم و آمریکا در حال فروپاشی است، استکبار آمریکا توطئه‌ای را برای خلع سلاح مجاهدان غیور در عراق و لبنان آغاز کرده است؛ تا بدین‌وسیله، نخست نیرو‌های مقاومت را تضعیف کرده و سپس با درهم‌شکستن روحیه عزت و استقلالِ مردمان منطقه، زمینه را برای سلطه‌جویی تمام‌عیار استعمار بر تمامی این سرزمین‌ها فراهم آورد. بر همین اساس، مراتب زیر را اعلام می‌داریم:

‌نخست: هرگونه اقدامی که منجر به تضعیف روحیه مقاومت در میان ملت‌های منطقه گردد، از نظر شرعی حرام است. بی‌شک، خلع سلاح کردن نیرو‌های مقاومت، عینِ تضعیف مقاومت و یاری رساندن به مستکبران و کفارِ حربی، به‌ویژه استکبار صهیونیستی-آمریکایی است.

‌دوم: بر آزادگان منطقه واجب است که در برابر طغیان دشمن صهیونیستی-آمریکایی سکوت نکنند؛ به‌ویژه پس از آنکه این دشمن به بزرگ‌ترین قدرت اسلامی و شخصیت دینی، یعنی رهبر امت و شهید بزرگوار، امام علی خامنه‌ای (قدس الله سره) متجاوزانه حمله کرد.

‌سوم: دشمن آمریکا کافر حربی است و جهاد با او با تمام توان، بر هر مؤمن آزاده‌ای که به احکام اسلام باور دارد، واجب است. حمله به منافع آمریکا در هر کجا که باشد و مقابله با کسانی که در خدمت قدرت آمریکا هستند، برای هر کسی که توانایی انجام آن را دارد، یک واجب شرعی است.