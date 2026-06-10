باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نماینده روسیه در سازمان ملل روز چهارشنبه دبیرخانه سازمان ملل را به «جانبداری نهادی» در نحوه برخورد با گزارش‌های مربوط به اوکراین متهم کرد و گفت که این نهاد جهانی در این درگیری جانب یکی از طرفین را گرفته و دیگر نمی‌تواند به عنوان یک میانجی صادق عمل کند.

واسیلی نبنزیا در مقر سازمان ملل در نیویورک یک کنفرانس خبری برگزار کرد و در آنجا خواستار دسترسی به مطالبی شد که دبیرخانه برای طرح اتهامات علیه مسکو استفاده کرده بود و چارچوب قانونی اعمال شده بر روسیه در این فرآیند را زیر سوال برد.

او گفت: «ما درخواست دسترسی به مطالبی را داریم که دبیرخانه هنگام طرح اتهامات سنگین علیه فدراسیون روسیه به آنها استناد کرده است. ما به عنوان کشور عضوی که هدف این اتهامات قرار گرفته‌ایم، حق داریم این مطالب را تأیید کنیم، اعتبار آنها را ارزیابی کنیم و اعتبار آنها را بسنجیم.»

نبنزیا گفت درخواست روسیه برای بررسی دقیق منابع پشت این اتهامات به دلایل محرمانه بودن رد شده است، در حالی که منابع تأیید نشده اوکراینی بدون هیچ گونه سوالی پذیرفته شده‌اند.

او گفت: «محرمانه بودن نه برای محافظت از عدالت، بلکه برای جلوگیری از بررسی دقیق مطرح می‌شود و این باز هم بی‌طرفی نیست. این شفافیت نیست. این اجرای صحیح عدالت نیست. این یک رفتار گزینشی است، تعصب نهادی است، تبعیض است.»

نماینده روسیه گفت که دبیرخانه سازمان ملل خود را از ایفای نقش سازنده در حل بحران اوکراین محروم کرده است. او گفت: «دبیرخانه سازمان ملل با جانبداری اساساً خود را از امکان ایفای نقش مؤثر در حل بحران اوکراین جدا کرده است.»

نبنزیا در پاسخ به سوالی درباره وقایع بوچا، گفت که روسیه با وجود انتظار هیچ تغییری از سوی رهبری فعلی سازمان ملل، به پیگیری این موضوع ادامه خواهد داد.

وی گفت: "ما همچنان به تلاش خود ادامه خواهیم داد" و افزود که این ماجرا "متاسفانه به نقطه عطفی در کل درگیری تبدیل شد. "

پس از مذاکرات صلح روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ در استانبول، روسیه اعلام کرد که به عنوان نشانه‌ای از حسن نیت، نیرو‌های خود را از منطقه کی یف خارج خواهد کرد.

پس از خروج ارتش روسیه از شهر بوچا در حومه کی یف، مقامات اوکراینی ادعا کردند که اجساد بی‌شماری از غیرنظامیان را در خیابان‌ها پیدا کرده‌اند که برخی از آنها دست‌هایشان بسته بود و روسیه را به کشتن آنها متهم کردند.

روسیه این اتهامات را رد کرد و تاکید داشت که نیروهایش غیرنظامیان را هدف قرار نداده‌اند و تلویحاً گفت که این حادثه توسط اوکراین پس از عقب‌نشینی آنها صحنه‌سازی شده است.

منبع: آناتولی