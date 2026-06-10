نماینده روسیه می‌گوید مسکو از سوی سازمان ملل مورد «رفتار گزینشی» و «تبعیض» قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نماینده روسیه در سازمان ملل روز چهارشنبه دبیرخانه سازمان ملل را به «جانبداری نهادی» در نحوه برخورد با گزارش‌های مربوط به اوکراین متهم کرد و گفت که این نهاد جهانی در این درگیری جانب یکی از طرفین را گرفته و دیگر نمی‌تواند به عنوان یک میانجی صادق عمل کند.

واسیلی نبنزیا در مقر سازمان ملل در نیویورک یک کنفرانس خبری برگزار کرد و در آنجا خواستار دسترسی به مطالبی شد که دبیرخانه برای طرح اتهامات علیه مسکو استفاده کرده بود و چارچوب قانونی اعمال شده بر روسیه در این فرآیند را زیر سوال برد.

او گفت: «ما درخواست دسترسی به مطالبی را داریم که دبیرخانه هنگام طرح اتهامات سنگین علیه فدراسیون روسیه به آنها استناد کرده است. ما به عنوان کشور عضوی که هدف این اتهامات قرار گرفته‌ایم، حق داریم این مطالب را تأیید کنیم، اعتبار آنها را ارزیابی کنیم و اعتبار آنها را بسنجیم.»

نبنزیا گفت درخواست روسیه برای بررسی دقیق منابع پشت این اتهامات به دلایل محرمانه بودن رد شده است، در حالی که منابع تأیید نشده اوکراینی بدون هیچ گونه سوالی پذیرفته شده‌اند.

او گفت: «محرمانه بودن نه برای محافظت از عدالت، بلکه برای جلوگیری از بررسی دقیق مطرح می‌شود و این باز هم بی‌طرفی نیست. این شفافیت نیست. این اجرای صحیح عدالت نیست. این یک رفتار گزینشی است، تعصب نهادی است، تبعیض است.»

نماینده روسیه گفت که دبیرخانه سازمان ملل خود را از ایفای نقش سازنده در حل بحران اوکراین محروم کرده است. او گفت: «دبیرخانه سازمان ملل با جانبداری اساساً خود را از امکان ایفای نقش مؤثر در حل بحران اوکراین جدا کرده است.»

نبنزیا در پاسخ به سوالی درباره وقایع بوچا، گفت که روسیه با وجود انتظار هیچ تغییری از سوی رهبری فعلی سازمان ملل، به پیگیری این موضوع ادامه خواهد داد.

وی گفت: "ما همچنان به تلاش خود ادامه خواهیم داد" و افزود که این ماجرا "متاسفانه به نقطه عطفی در کل درگیری تبدیل شد. "

پس از مذاکرات صلح روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ در استانبول، روسیه اعلام کرد که به عنوان نشانه‌ای از حسن نیت، نیرو‌های خود را از منطقه کی یف خارج خواهد کرد.

پس از خروج ارتش روسیه از شهر بوچا در حومه کی یف، مقامات اوکراینی ادعا کردند که اجساد بی‌شماری از غیرنظامیان را در خیابان‌ها پیدا کرده‌اند که برخی از آنها دست‌هایشان بسته بود و روسیه را به کشتن آنها متهم کردند.

روسیه این اتهامات را رد کرد و تاکید داشت که نیروهایش غیرنظامیان را هدف قرار نداده‌اند و تلویحاً گفت که این حادثه توسط اوکراین پس از عقب‌نشینی آنها صحنه‌سازی شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سازمان ملل ، واسیلی نبنزیا
خبرهای مرتبط
درس لبنان برای ترامپ؛ توافق با ایران بدون مهار اسرائیل ممکن نیست
ادعای زلنسکی درباره خسارات پهپادی به روسیه
توسک: لهستان باید در مذاکرات اوکراین گنجانده شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
ادعای آکسیوس درباره دیدار جداگانه مقامات ایران و آمریکا با میانجی قطری
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
آخرین اخبار
گاردین: تناقض‌گویی ترامپ درباره ایران، اعتبار او را زیر سؤال برده است
روسیه سازمان ملل را به «جانبداری نهادی» در گزارش‌های اوکراین متهم کرد
ادعای آکسیوس درباره دیدار جداگانه مقامات ایران و آمریکا با میانجی قطری
ادعای زلنسکی درباره خسارات پهپادی به روسیه
ادعای عجیب ترامپ درباره تنگه هرمز
مکرون: مقامات آسیای غربی در نشست گروه هفت شرکت می‌کنند
شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۳۶۹۶ نفر رسید
از نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات بولیوی تا حمایت راهبردی از ایران
هند یک دیپلمات آمریکایی را احضار کرد
تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران
ادعای هگست: اگر ایران آمریکا را بیشتر به چالش بکشد «غیرعاقلانه» خواهد بود
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
گوترش: مردم در سراسر خاورمیانه بهای بی‌رحمانه جنگ را می‌پردازند
الجزیره: نتانیاهو در تله جنگ‌های چند جبهه‌ای گیر افتاده است
حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان ۱۲ شهید بر جا گذاشت
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد
تورم آمریکا به بالاترین سطح در ۳ سال گذشته رسید
سازمان ملل بازرسانی را به لبنان می‌فرستد
سقوط بالگرد نظامی پاکستان در کشمیر و کشته شدن خدمه آن
سئول از کاهش احتمال خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی خبر داد
اردوغان: امنیت ترکیه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می‌شود
مهمانان شرقی انگشت به دهان مقاومت ملی ایرانیان
رمزگشایی سی‌ان‌ان از دکترین جدید ایران با فرماندهانی ریسک‌پذیرتر
آتش‌سوزی کشتی در نزدیکی سواحل عمان
واکنش فوری حزب لیکود به ترامپ: نتانیاهو می‌ماند و پیروز می‌شود
پیشنهاد میانجی‌گری مسکو میان ایران و آمریکا
توافقی که هر سه روز یک‌بار فرا‌ می‌رسد