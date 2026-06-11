رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: مایه افتخار است اساتید دانشگاه حاضر هستند علاوه بر جنگ نرم در جنگ سخت هم در میدان نبرد حضور داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مردانی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور طی نشستی با حضور دکتر سید وحید معصومی‌نیا رئیس دانشگاه ملی مهارت، روسای دیگر دانشگاه‌ها و مسئولین نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان دیدار کرد.

دکتر مردانی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در این نشست از حضور روسای دانشگاه‌ها در میدان و اعلام آمادگی در دفاع از کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: یکی از ستون‌های تشکیل مقاومت اسلام شهید چمران بود که سلاح در دست گرفت و در جبهه های نبرد حضور داشت که این نگاه روسای دانشگاه چمران گونه می باشد. مایه افتخار است که اساتید دانشگاه حاضر هستند علاوه بر جنگ نرم در جنگ سخت هم در میدان نبرد حضور داشته باشند.

دکتر مردانی تسریح کرد: ابر قدرت شرق و غرب از دیرباز اجازه ندادند که انقلاب ایران پیشرفت کرده و منافع آنها در دنیا را به خطر بیاندازد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد تلاش های زیادی کردند تا جلوی پیشرفت انقلاب را بگیرند. غرب به طرق گوناگون و به بهانه های مختلف تلاش میکنند جلوی پیشرفت کشور را بگیرند.

رئیس بسیج اساتید کشور ادامه داد: آمریکا در منطقه با ایجاد پایگاه‌های نظامی کشورها را طوری در مقابل ما قرار داده‌اند که ما نتوانیم ارتباط خوبی با کشورهای منطقه داشته باشیم و در نهایت به فکر تجزیه ایران افتادند ولی در نهایت ملت بزرگ ما در مقابل نفوذ دشمن در کشور ایستادند.

وی افزود: یقینا اگر در این جنگ پیروز بشویم دشمن دست از سر ما برنمی‌دارد. علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل کنار رشته‌های فنی از رشته‌های مهمی هست که اساتید دانشگاه باید توجه زیادی به آن داشته باشند و ما باید در جهت روشنگری قشر جوان همت بگماریم. جهاد تبیین باید بصورت فردی و تشکیلاتی در دانشگاه‌ها انجام شود.

در این نشست دکتر معصومی نیا و سایر رؤسای دانشگاه‌های استان نیز نقطه نظرات خود را با موضوع جنگ رمضان و ابعاد آن بیان کردند.