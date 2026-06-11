معاون آموزش و پرورش خوزستان گفت: ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی در خوزستان تا پایان خردادماه ادامه دارد و والدین باید برای تکمیل فرآیند ثبتنام، ابتدا نوبت سنجش سلامت فرزند خود را دریافت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - فرانک موسوی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان، در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: از مجموع ۹۳ هزار دانش آموز پایه اول استان تاکنون حدود ۴۰ هزار نفر پیش ثبت نام خود را انجام داده‌اند و همچنین ۸۱ هزار نفر در طرح سنجش سلامت شرکت کردهاند.

او با تأکید بر اینکه ثبت نام نهایی بدون انجام سنجش سلامت امکان پذیر نیست، افزود: والدینی که هنوز فرزند خود را در طرح سنجش ثبت نام نکرده‌اند، باید در اسرع وقت به سامانه «سیرت ۲» مراجعه کرده، نوبت بگیرند و پس از انجام سنجش، برای ثبت نام نهایی به سامانه «مای مدیو» وارد شوند.

معاون آموزش ابتدایی خوزستان در خصوص فرآیند پیش ثبت نام نیز توضیح داد: در حال حاضر ثبت نام به صورت کامل نهایی نشده و صرفاً پیش ثبت نام به شکل الکترونیکی و از طریق استعلام‌ها انجام می‌شود.

خانم موسوی با اشاره به مهلت ثبت نام تا ۳۱ خرداد، از والدین خواست در انجام این کار تعجیل کنند و همچنین یادآور شد: والدین پس از ثبت نام فرزند خود، نسبت به ثبت نام کتب درسی نیز اقدام کنند.

برچسب ها: ثبت نام دانش آموز ، آموزش و پرورش
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