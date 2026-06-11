باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور درباره برگزاری نمایشگاه پوشاک ایرانی - اسلامی هدی که از تاریخ ۱۵ تا ۲۲ خرداد در محل مصلی امام خمینی تهران در حال برگزاری است، گفت: نمایشگاه هدی از قبل جنگ رمضان و همزمان با نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم شروع شده بود، ولی به دلیل شروع جنگ متوقف شد. خوشبختانه این نمایشگاه در مصلی امام خمینی (ره) ادامه دارد. در این نمایشگاه محصولات تولید داخل عرضه می‌شود و طراحان لباس به موضوع عفاف و حجاب توجه ویژه‌ای دارند.

مشاور وزیر ارشاد با اعلام این خبر که در صورت عادی شدن شرایط بنا داریم در تمام استان‌های پرجمعیت نمایشگاه هدی را برگزار کنیم، افزود: اکنون چندی از استان‌های پرجمعیت مانند فارس، خراسان رضوی و آذربایجان غربی خواهان برگزاری نمایشگاه هستند.

آشنا درباره تخفیفات در نظر گرفته شده برای محصولات حجاب توضیح داد: میزان تخفیفات از سوی تولیدکنندگان لحاظ می‌شود. با این حال حداقل میزان تخفیف یعنی ۲۰ درصد بنا به اعلام مدیرعامل انجمن حجاب برای تمام محصولات وجود دارد. ولی ممکن است برخی غرفه‌ها تخفیفات بیشتری نیز بدهند.

وی در پاسخ به این پرسش که مشکل اصلی عدم راه‌اندازی سکوی دائم فروش محصولات حجاب به چه دلیل است؟ گفت: یکی از خواسته‌هایی که برای محصولات حجاب وجود دارد، ایجاد سکوی فروش در سراسر کشور است، تا علاقه‌مندان به پوشش ایرانی - اسلامی دسترسی‌های لازم را داشته باشند. اکنون گفت‌و‌گو‌هایی انجام شده که امیدواریم شاهد ایجاد سکوی دائمی باشیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور مانع اصلی نبود سکوی دائمی فروش را نبود مکان مناسب برای فروش دانست و بیان کرد: از آنجایی که بضاعت تولیدکنندگان این حوزه اندک است، ایجاد راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ و مال‌ها هزینه‌بر است، که از عهده همکارانمان بر نمی‌آید. به همین دلیل، لازم است شهرداری یا دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در این زمینه کمک کنند.