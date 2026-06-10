باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه گاردین در تحلیلی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ یا توافق با ایران، نوشت: از زمانی که جنگ آغاز شده، دونالد ترامپ بارها و بارها ایران را تهدید کرده که اگر پای میز مذاکره نیاید و توافق صلح را امضا نکند، با پیامدهای هولناکی روبهرو خواهد شد؛ توافقی که او هفتهها پیش گفته بود «بهزودی» نهایی میشود.
ترامپ همچنین بهطور مکرر ادعا کرده که توافق با ایران «نزدیک است» بدون آنکه نتیجهای حاصل شود. بر اساس شمارش شبکه «سیانان» او ۳۸ بار چنین ادعایی را تکرار کرده است.
با این حال، فراموش نکنیم که آمریکا پیشتر در این جنگ ادعای «پیروزی کامل» کرده بود و ترامپ شخصا به خبرنگارانی که درباره عقلانی بودن این مداخله نظامی سؤال کرده بودند، حمله کرده است. او همچنان تلاش میکند هر دو روایت را همزمان پیش ببرد: هم اعلام میکند ایران شکست خورده و هم سرسختی ایران را دلیل شکست مذاکرات صلح و عدم پایان جنگ معرفی میکند.
ترامپ اخیرا در پیامی نوشت: ایران برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایشان عالی باشد بیش از حد تعلل کردند، حالا باید تاوانش را بدهند.
رئیسجمهور آمریکا این پیام را پس از آن منتشر کرد که به گفته رسانهها، یک بالگرد آپاچی آمریکا توسط یک پهپاد ایرانی سرنگون شد. پیش از آن، ترامپ و وزیر جنگ او، پیت هگست بارها ادعا کرده بودند ایران «سامانه ضدهوایی و رادار ندارد». اما به نظر میرسد واقعیت اینگونه نیست، زیرا حملات موشکی و پهپادی ایران ادامه داشته است.
در پاسخ به سرنگونی بالگرد آپاچی، طبق گفته مقامهای آمریکایی واشنگتن به بیش از ۲۰ هدف در ایران حمله کرد. روز چهارشنبه نیز در کاخ سفید، ترامپ ضمن هشدار درباره پاسخ سخت آمریکا گفت همچنان امکان رسیدن به توافق وجود دارد. او گفت: «امروز دوباره به آنها حمله میکنیم و بعد میبینیم توافق چه میشود. ما واقعاً به توافق نزدیکیم، اما آنها ما را سر میدوانند و ما را احمق جلوه میدهند».
این موج متوالی از ادعاهای کاخ سفید درباره توافقهای قریبالوقوع و سپس تهدیدهایی مثل «یک تمدن امشب نابود خواهد شد» ترامپ را دقیقاً در جایگاهی قرار داده که میخواهد: تسلط بر چرخه خبری. اما در عین حال، اعتماد به اظهارات او را بهشدت تضعیف کرده است.
رئیسجمهور آمریکا بارها ایران را به حملات هوایی علیه زیرساختهای غیرنظامی و انرژی تهدید کرده است. کارزارهایی که بسیاری از ناظران بینالمللی آن را در حد «جنایت جنگی بالقوه» توصیف کردهاند. اما دوباره به دیپلماسی یا اولتیماتومهای دو هفتهای بازگشته که خیلی زود فراموش میشوند.
سپس، با کند شدن مذاکرات یا بالا گرفتن تنشها پس از رویدادهایی مانند سرنگونی بالگرد آمریکایی، چرخه تهدید، آرامش موقت و بنبست دوباره تکرار میشود.
شبکه فاکس نیوز روز چهارشنبه گزارش داد که ترامپ بار دیگر «در حال نزدیک شدن» به حملات گسترده علیه ایران است. دولت ترامپ بار دیگر در موقعیتی گرفتار شده که نمیتواند برتری نظامی خود را به پذیرش سیاسی طرف مقابل تبدیل کند و نشانه روشنی از پیشرفت در مذاکرات دیده نمیشود، جز پستهای ناپایدار خود رئیسجمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال؛ و ایران نیز نشان داده که قصد تسلیم کامل ندارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «با وجود شکستها در میدان نبرد، آمریکا تصمیم گرفت اراده ما را بیازماید. نیروهای مسلح قدرتمند ما هیچ حمله یا تهدیدی را بیپاسخ نخواهند گذاشت. اگر میخواهید در امان باشید، منطقه ما را ترک کنید».
منبع: گاردین