باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا ابراهیمی معاون دانشگاه فرهنگیان کشور شامگاه چهارشنبه در تجمع مردم اراک در میدان شهدا این شهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: استان مرکزی و شهر اراک به عنوان زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، همواره در دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی پیشگام بودهاند و مردم این خطه در مقاطع مختلف وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب نشان دادهاند.
وی با اشاره به ایام عید غدیر و نقش حضرت فاطمه زهرا (س) در یادآوری عهد ولایت به مسلمانان صدر اسلام گفت: همانگونه که حضرت زهرا (س) برای احیای پیمان ولایت به در خانه مهاجران و انصار رفتند، امروز نیز ملت ایران با حضور مستمر در صحنه، پایبندی خود را به ولایت و آرمانهای اسلامی به نمایش گذاشتهاند.
معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه ملت ایران در برابر جنایتها و اقدامات دشمنان سکوت نخواهد کرد، تصریح کرد: دشمنان با هدف قرار دادن امنیت و تمامیت ارضی کشور، در واقع همه ملت ایران را هدف قرار دادهاند و از این رو خون شهدا متعلق به همه ایرانیان و عامل انسجام ملی است.
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگیهای شهادت امام شهید گفت: این شهادت از جهات مختلف یادآور مظلومیت و مجاهدت اهلبیت (ع) است و همین ویژگیها سبب شده است خون این شهیدان به منشاء بیداری، انگیزش و حرکت آزادیخواهان تبدیل شود.
وی افزود: شهدایی که در کنار امام شهید به شهادت رسیدند، از فرماندهان و رزمندگان گرفته تا دانشآموزان شهید، چراغ راه آینده و نماد ایثار و فداکاری در مسیر تحقق آرمانهای الهی هستند.
معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر ضرورت آمادگی جامعه برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) اظهار کرد: ظهور، وعده قطعی الهی است، اما کیفیت و شرایط تحقق آن به میزان آمادگی و همراهی انسانها بستگی دارد و هرچه جوامع انسانی بیشتر به آموزههای دینی، عدالتخواهی و ولایتمداری پایبند باشند، مسیر ظهور هموارتر خواهد شد.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی گامی بزرگ در مسیر زمینهسازی ظهور و ایجاد آرامش و عدالت برای بشریت در دوران غیبت بوده است و همه آحاد جامعه وظیفه دارند در این مسیر نقشآفرینی کنند.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: امروز عرصه جهاد و مسئولیتپذیری تنها محدود به میدانهای نبرد نیست، بلکه در کوچهها، خیابانها، دانشگاهها و محیطهای اجتماعی نیز ادامه دارد و همه باید در دفاع از ارزشهای دینی و انقلابی حضوری فعال داشته باشند.
وی بیان کرد: امید است با ایستادگی مردم، تبعیت از ولایت و حفظ وحدت ملی، زمینه رفع مشکلات و تحقق گشایشهای بزرگ برای کشور و جهان اسلام فراهم شود.