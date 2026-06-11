استاندار خراسان رضوی برای نخستین بار در کشور ۴۰ کارت طلایی به صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اعطا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -استاندار خراسان رضوی چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه و سالگرد یکشنبه‌های اقتصادی استان که در محل سالن شهدای سلامت مشهد برگزار شد، با تأکید بر اینکه موتور محرکه توسعه اقتصادی، بخش خصوصی است نه دولت، راه عبور از چالش‌های اقتصادی را در گرو دیپلماسی فعال، تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و پایان دادن به خام‌فروشی دانست.

غلامحسین مظفری با اشاره به ظرفیت‌های ژئوپولیتیک و منابع غنی خراسان رضوی، بیان کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید مدل اقتصادی استان از اتکا به منابع خام به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری تغییر یابد.

وی با انتقاد از تداوم رویه خام‌فروشی افزود: تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده در داخل کشور و حمایت از برند‌های ملی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: دولت به‌تنهایی قادر به جهش اقتصادی نیست لذا شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار برای فعالیت بخش خصوصی ضروری است.

مظفری با اشاره به ضرورت توسعه دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: استفاده از موقعیت کریدوری استان و رفع سریع اختلافات دستگاهی در مناطق مرزی مانند دوغارون و سرخس، کلید اصلی توسعه صادرات و بهره‌مندی از بازار‌های منطقه‌ای است.

وی اظهار کرد: خراسان رضوی ظرفیت‌های استثنایی داشته و دارد. شرکت‌های دانش‌بنیان ما به سطوح ملی و بین‌المللی راه یافته‌اند و نخستین شرکت بورسی حوزه فناوری را در این استان داشته‌ایم که عملکرد موفقی را به ثبت رساندند، هرچند در مقطع جنگ و قطعی اینترنت آسیب‌های جدی دیدند که امیدواریم دیگر تکرار نشود.

استاندار خراسان رضوی گفت: اقتصاد ما اکنون بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است: یا باید درگیر چرخه مشکلات روزمره بمانیم یا با تکیه بر خودباوری، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی از این چرخه معیوب خارج شویم که بی‌شک راه دوم، مسیر درست است.

وی با تاکید بر اینکه همه امور باید با هم‌افزایی و اتفاق نظر پیش برود افزود: اگر بخش خصوصی، دولت، مجلس و قوه قضائیه در کنار هم نباشند، امکان توسعه و پیشرفت میسر نیست. امروز این هم‌افزایی و همدلی، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان خراسان است. هر مساله‌ای که پیش آمده، با تعامل و گفت‌و‌گو حل‌وفصل شده و دستگاه‌های نظارتی نیز همواره همراه بوده‌اند.

مظفری خاطر نشان کرد: اختیاراتی که به استانداران تفویض شد، فرصتی بود تا برای پیشبرد امور استان از هر امکان موجود بهره بگیریم. اما همچنان گله‌مندیم که چرا برای تعیین قیمت زعفران، باید یک کارشناس در وزارتخانه مستقر در تهران تصمیم‌گیری کند، در حالی که استان ما با تولید بیش از ۷۰ درصد زعفران کشور و در اختیار داشتن تنها پژوهشکده زعفران دنیا، قطب این محصول است و واحد‌های فرآوری برای هر امری مجبور به رفت‌وآمد به پایتخت هستند.

وی اضافه کرد: رهبر فقیدمان نیز فرمودند که تمامی رؤسای جمهور در این سال‌ها خواستار واگذاری اختیارات بوده‌اند، اما بدنه دولت و وزارتخانه‌ها مانع این کار شده‌اند. امیدوارم با اصرار و علاقه‌مندی آقای دکتر پزشکیان، این گره‌ها باز شود تا بتوانیم از اختیارات بیشتر برای خدمت به مردم بهره ببریم.

در پایان این مراسم از کتاب «یکشنبه‌های اقتصادی» رونمایی شد؛ کتابی که روایتی مکتوب از تجربه یک‌ساله این سلسله نشست‌ها و دغدغه‌ها، مسائل و راهکار‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی استان در این جلسات است. همچنین سامانه جامع یکشنبه‌های اقتصادی نیز به‌طور رسمی معرفی و راه‌اندازی شد تا بستری نظام‌مند برای پیگیری مستمر مصوبات، ثبت درخواست‌ها و ارتباط بی‌وقفه میان بخش خصوصی و مدیران دولتی فراهم آید.

گفتنی است؛ در بخش دیگری از این رویداد، از ۳۶ صادرکننده نمونه استان و چهار صادرکننده نمونه ملی در خراسان رضوی با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل به عمل آمد. همچنین در راستای عملی‌شدن وعده استاندار، کارت‌های طلایی به این افراد اعطا شد. این کارت‌ها با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند‌های اداری، رفع موانع بوروکراتیک و ایجاد مسیر ویژه برای پیگیری امور اقتصادی صادرکنندگان برتر استان طراحی و ارائه شده است.