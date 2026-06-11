جواد خیابانی خبر از بازنشستگی خود از سازمان صداوسیما را داد و گفت: من از اول خرداد ۱۴۰۵ رسماً بازنشسته شدم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - جواد خیابانی، گزارشگر پیشکسوت خبر از بازنشستگی خود از سازمان صداوسیما را داد و گفت: من از اول خرداد ۱۴۰۵ رسماً بازنشسته شدم و در این سازمان کار نمی‌کنم. اما از امروز به عنوان مجری در سایتی ورزش فعالیت می‌کنم.

خیابانی ادامه داد: انگار قلبم از تنم جدا شده است. انگار پایم روی زمین نیست. انگار در وجودم زلزله به پا شده است. در طی زندگی ۶۳ ساله‌ام از زمان جام جهانی سال ۱۹۷۰، تمام اتفاقات جام جهانی و مسابقات ورزشی از مقابل چشمانم می‌گذرد.

وی افزود: از سال ۱۳۶۹ که وارد صداوسیما شدم، تا امروز و یک روزه مانده به جام جهانی ۲۰۲۶، اولین‌بار است برنامه‌ای خارج از سازمان برگزار می‌کنم.

برچسب ها: جواد خیابانی ، گزارشگری ، جام جهانی
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