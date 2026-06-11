باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسن خان محمدی پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت تیم ملی فوتبال در آستانه بازی‌های جام جهانی اظهار کرد: آمریکایی‌ها کارشکنی کردند و روادید برخی از اعضای تیم ملی فوتبال را صادر نکردند، اما همه این مسائل باید باعث افزایش انگیزه بازیکنان شد. ملی پوشان باید خوب تمرین کرده و بازی کنند تا چشم دشمنان را در بیاورند.

او افزود: مسئولان فیفا خودشان مدعی هستند که نباید سیاست وارد ورزش شود و کسی پرچمی وارد استادیوم می‌کند محرومش می‌کنند، اما آنها نتوانستند جلوی کارشکنی آمریکا را بگیرند. آمریکایی‌ها هر چیزی را برای خودشان قانونگذاری می‌کنند. من فکر می‌کنم اینها از همه لحاظ کم آوردند و در جنگ با ایران هم شکست خوردند. دشمنان وقتی می‌بینند که دستشان به جایی بند نیست، ورزشکاران ما را اذیت می‌کنند. آنها در میدان کم آوردند و می‌خواهند از جای دیگری جبران کنند. به نظرم آمریکایی‌ها ابرقدرت‌های پوشالی هستند و آدم‌های تو خالی این کار‌های زشت را انجام می‌دهند و روح جوانمردی در ورزش را از بین می‌برند.

خان محمدی درباره اینکه بازی‌های ایران در جام جهانی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم بازی‌های جام جهانی برای بازیکنان انگیزه‌ای می‌شود تا با تمام وجود بازی کنند و چشم دشمنان را در بیاورند. آمریکایی‌ها می‌خواهند عرصه را بر بازیکنان تیم ملی ایران تنگ کنند و از لحاظ روحی و روانی فشار بیاورند تا فوتبال ما در جام جهانی نتیجه نگیرد. بازیکنان باید طوری بازی کنند که دشمنان بدانند با تهدید نمی‌توانند ما را به عقب بیندازند و خودشان به عقب رانده می‌شوند. آمریکایی‌ها از لحاظ سیاسی و ورزشی نشان دادند که ناجوانمرد هستند.

پیشکسوت فوتبال بیان کرد: آمریکایی‌ها ناجوانمردانه و وحشیانه به کشورمان حمله کردند و آنها می‌خواهند در ورزش هم ناجوانمردانه رفتار کنند. آنها خوی انسانیت در وجودشان نیست و در جام جهانی هم خودشان را نشان می‌دهند و به فوتبال کشورمان لطمه می‌زنند. ان شا الله بازیکنان با بازی خوبشان این کارشکنی آمریکا را جبران می‌کنند و از گروهشان در جام جهانی بالا می‌روند و چشم آمریکا و استکبار را در می‌آورند.

خان محمدی درباره اینکه لیست تیم ملی فوتبال برای جام جهانی را چطور می‌بیند، گفت: به هر حال این نظر سرمربی تیم ملی فوتبال است و باید به این نظر احترام بگذاریم. ما هم دوست داشتیم تا امیر حسین محمودی که بازیکن خودم در آکادمی پرسپولیس بود در جام جهانی باشد و او می‌توانست به تیم ملی کمک کند. همچنین در آنجا مشخص می‌شود که قلعه نویی در انتخاب بازیکنان تصمیم خوبی گرفته است یا نه! من فکر می‌کنم ما باید صبر کنیم و نتایج تیم ملی فوتبال را ببینیم و بعد در این باره نظر بدهیم.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه ارزیابی اش از برگزاری تورنمنت ۳ جانبه بین گل گهر، چادر ملو و پرسپولیس بیان کرد: به هر حال این تصمیم فدراسیون فوتبال بوده است، که تورنمنت ۳ جانبه بگذارند تا تکلیف سومین نماینده ایران در آسیا مشخص شود. پرسپولیس هم باید از فرصت‌های خود استفاده می‌کرد، اما این اتفاق رخ نداد و در چند بازی، نتایج بدی گرفت. سرخپوشان خودشان مشکل ایجاد کردند. به هر حال شرایط به صورتی بوده که مسئولان فوتبال باید تصمیم خوبی برای فوتبال کشورمان می‌گرفتند.

او درباره اینکه به نظرش اوسمار و خارجی‌های پرسپولیس برمی گردند، گفت: من نمی‌دانم که این مربی چه تصمیمی گرفته است. برگشتن یا برنگشتن اوسمار، دست خودش است. به هر حال این مربی باید شرایط را بسنجد و بعد تصمیم بگیرد که به ایران برگردد یا نه! اوسمار مربی خارجی هست و تصمیم گیرنده خودش است.