باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علیرضا بابایی مدیرعامل باشگاه چادر ملو اردکان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه با اعلام سایت کنفدراسیون فوتبال، تیم گل گهر سومین نماینده ایران در آسیا خواهد بود، گفت: من شنیدم که این خبر در ویکی پدیا کنفدراسیون فوتبال آسیا منتشر شده و به طور رسمی از سوی‌ ای اف سی اعلام نشده است. اگر این خبر رسمی باشد در آن صورت مشخص می‌شود که مسئولان فوتبال می‌خواستند گل گهر را به آسیا بفرستند به خاطر همین به ضرر ما حکم صادر کردند.

بابایی درباره اینکه باشگاه چادر ملو به کمیته استیناف شکایت کرده است، گفت: بله، ما شکایت خود را به استیناف اعلام کردیم و ان‌شاء‌الله هر موقع تصمیم بگیرند رای را صادر می‌کنند.

او درباره اینکه هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی بیان کرده که رای بازی گل گهر و چادر ملو در CAS شکسته می‌شود، گفت: همه می‌دانند که چادر ملو در این پرونده، مظلوم واقع شده است. به هر حال فیفا می‌گوید که نتیجه بازی باید در زمین فوتبال مشخص شود و هیچ جای دنیا بازی ۵ بر یک را ۳ بر هیچ اعلام نمی‌کنند.

بابایی درباره اینکه اگر رای کمیته استیناف هم به ضرر چادر ملو باشد به دادگاه CAS شکایت می‌کند، گفت: بله، صددرصد به CAS شکایت می‌کنیم، اما امیدواریم در کمیته استیناف این رای بشکند و رد شود.

مدیرعامل باشگاه چادر ملو درباره اینکه احتمال تورنمنت ۳ جانبه وجود دارد، بیان کرد: این دادگاه را طراحی کردند و این پرونده همزمان با معرفی نماینده ایران در آسیا شد. اگر نماینده آسیا انتخاب شود خیلی از مسائل حل می‌شود. ما فعلا تمرینی نمی‌کنیم. اگر گل گهر را به عنوان سومین نماینده ایران در آسیا معرفی کردند دیگر نور علی نور است و برنامه شان مشخص است و به تمرینات و تورنمنت ۳ جانبه اعتقادی ندارند.

او بیان کرد: من گله‌ام این است که قبل از اینکه رای بازی چادر ملو و گل گهر را شب عید غدیر بدهند، دوستان ما در گل گهر از جزییات رای صادر شده خبر داشتند و این رانت اطلاعاتی و نابرابری می‌شود.

بابایی در پایان گفت: ما خوشحالیم تیمی که در دومین سال حضور خود در لیگ برتر فوتبال هست، آن قدر در زمان مدیریت فعلی خوش درخشیده است که توانسته گزینه صعود به آسیا باشد و حالا برخی از باشگاه‌های قدیمی و تیم‌هایی که مدت‌ها در لیگ حضور دارند تازه توانستند به این عنوان برسند.