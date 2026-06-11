حجت‌الاسلام خسروپناه گفت: باید در تاریخ جهان منعکس شود، تا مردم دنیا بدانند، مردم ایران چگونه پای ایران ماندند و حافظ ایران شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به پیشنهادات مطرح شده راجع به ثبت بین‌المللی تجمعات مردمی در ایام جنگ گفت: حضور مردم و ثبت‌نام آنها در پویش «جان‌فدا» که از ۳۱ میلیون نفر فراتر رفته است، باید در یونسکو ثبت شود. وزارت میراث فرهنگی و وزارت علوم کار‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند و ان‌شاء‌الله این تجمعات مردمی ثبت خواهد شد. 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: باید در تاریخ جهان منعکس شود، تا مردم دنیا بدانند، مردم ایران چگونه پای ایران ماندند، حافظ ایران شدند و با گرایش‌های مختلف سیاسی و عقیدتی از وطن‌خواهی و پرچم ایران دفاع کردند.

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برچسب ها: جان فدا ، فرهنگ مقاومت ، تجمعات
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